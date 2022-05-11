Rusya Merkez Bankası, ülkedeki krizi "90'lardan bu yana en büyüğü" olarak tanımladı - Son Dakika
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Rusya Merkez Bankası, ülkedeki krizi "90'lardan bu yana en büyüğü" olarak tanımladı

11.05.2022 21:45
Rusya Merkez Bankası, ülkedeki krizi "90'lardan bu yana en büyüğü" olarak tanımladı

Rusya Merkez Bankasınca hazırlanan raporda, ülkedeki krizin, Rus ekonomisi için 90'lı yıllardan bu yana yaşanan "en önemli zorluklardan biri" olduğu belirtildi.

Rusya Merkez Bankasınca hazırlanan raporda, ülkedeki krizin, Rus ekonomisi için 90'lı yıllardan bu yana yaşanan "en önemli zorluklardan biri" olduğu belirtildi.

Rusya Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Para politikası Raporu – Mayıs 2022"de, yaptırımlar ışığında Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların 2024'e kadar sürmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, "Genel olarak devam eden belirsizlikler ve Rus ihracatına yönelik kısıtlamalar, küresel emtia piyasalarındaki fiyatları yüksek tutmaya devam edecek." değerlendirmesine yer verildi.

Rusya'nın ana ihracat ürünlerini indirimli fiyatlarla satmaya devam edeceği görüşüne yer verilen raporda, bu durumun, Rus ihracatını "değer" bakımından olumsuz yönde etkileyeceği belirtildi.

Raporda, Rus ekonomisinin 2023 ortası itibarıyla yaptırımlara önemli oranda uyum sağlayacağı kaydedilirken "2022 krizi, Rus ekonomisi için 90'lı yıllardan bu yana yaşanan en önemli zorluklardan biri. Rus hükümeti ve Rusya Merkez Bankası, ekonomideki yapısal değişikliği destekleyecek." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın dış ticarette düşen hacminin yeni fırsatlar yaratacağına işaret edilen raporda, Rus ekonomisinde iç pazara yönelik ticaretin payında artış yaşanacağı öngörüsü paylaşıldı.

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Rusya Merkez Bankası, Mayıs, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya Merkez Bankası, ülkedeki krizi '90'lardan bu yana en büyüğü' olarak tanımladı - Son Dakika


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