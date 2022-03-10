Rusya'nın en büyük kömür şirketi SUEK'in ana hissedarı, AB yaptırımları sonrası istifa etti - Son Dakika
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Rusya'nın en büyük kömür şirketi SUEK'in ana hissedarı, AB yaptırımları sonrası istifa etti

10.03.2022 13:22
Rusya'nın en büyük kömür şirketi SUEK'in ana hissedarı, AB yaptırımları sonrası istifa etti

Rusya'nın en büyük kömür şirketi SUEK'in ana hissedarı konumunda bulunan milyarder Andrey Melnichenko, Avrupa Birliğinin (AB) yaptırım listesinde yer almasının ardından şirketten istifa etti.

Rusya'nın en büyük kömür şirketi SUEK'in ana hissedarı konumunda bulunan milyarder Andrey Melnichenko, Avrupa Birliğinin (AB) yaptırım listesinde yer almasının ardından şirketten istifa etti.

Şirketten yapılan açıklamada, Melnichenko'nun yönetim kurulundan ayrıldığı belirtildi.

Melnichenko'nun SUEK Yönetim Kurulu İnsan Kaynakları ve Tazminat Komitesi Başkanı olarak görev yaptığı kaydedilen açıklamada, 2021 sonu itibarıyla Melnichenko'yu temsil eden tüzel yapının şirket hisselerinin yüzde 92,2'sine dolaylı olarak sahip olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Melnichenko'nun ayrılmasının ardından kontrol ettiği hisselerin sıfıra indiği, SUEK'in dünya çapındaki müşterilerine kömür tedarikine devam edeceği ifade edildi.

Rusya'nın en büyük kömür üreticisi konumunda bulunan SUEK, 2020'de dünyanın altıncı en büyük kömür üreten şirketi oldu. Şirketin elektrik üretimi ve çeşitli sektörlerde faaliyetleri bulunuyor.

AB, dün yaptığı açıklamada, aralarında Rus milyarderler ve Formula 1 pilotunun da yer aldığı 14 oligark ile Rusya Federal Konseyi'nin 146 üyesine yaptırım uygulama kararı almıştı.

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Avrupa Birliği, İstifa, Rusya, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın en büyük kömür şirketi SUEK'in ana hissedarı, AB yaptırımları sonrası istifa etti - Son Dakika


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