Rusya'nın enerji gelirleri %16,9 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya'nın enerji gelirleri %16,9 arttı

Rusya\'nın enerji gelirleri %16,9 arttı

Rusya, ocakta petrol ve gaz gelirlerini %16,9 artırarak 789 milyar rubleye ulaştı.

11.02.2025 13:48
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Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin, yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artarak 789 milyar rubleye (yaklaşık 8,2 milyar dolar) çıktığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bütçe gelirlerinin ocak ayında 2,6 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Petrol ve doğal gaz gelirlerinin ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artarak 789 milyar rubleye yükseldiği bilgisine yer verilen açıklamada, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin ise yüzde 9,3 artarak 1,81 trilyon rubleye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, bütçe harcamalarının ise geçen ay 4,3 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Rusya'da savaşla artan bütçe harcamaları nedeniyle 2025-2027 bütçesinde özellikle enerji şirketlerine yönelik vergilerin artırılması planlanıyor. Rus hükümeti söz konusu artışla bütçe gelirlerini yüzde 12 artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın enerji gelirleri %16,9 arttı - Son Dakika

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