Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri arttı

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gazdan elde edilen bütçe gelirlerinin bu yılın ocak-temmuz aylarında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 61,6 artarak 6,8 trilyon rubleye (yaklaşık 79,3 milyar dolar) çıktığını bildirdi.

07.08.2024 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gazdan elde edilen bütçe gelirlerinin bu yılın ocak-temmuz aylarında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 61,6 artarak 6,8 trilyon rubleye (yaklaşık 79,3 milyar dolar) çıktığını bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki bütçe gelir ve giderlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Yılın yedi ayında petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin geçen yıla kıyasla yüzde 25,5 artarak 12,9 trilyon rubleye çıktığına işaret edilen açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirlerinin de yüzde 61,6 artarak 6,8 trilyon rubleye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde, toplam bütçe gelirlerinin yüzde 35,9 artarak 19,7 trilyon rubleye çıktığı bilgisine yer verilirken, bütçenin 1,3 trilyon ruble açık verdiği kaydedildi.

Petrol ve doğal gaz dışı gelir kaynaklarında olumlu ve istikrarlı bir seyrin yaşandığı belirtilen açıklamada, söz konusu kalemlerdeki gelirlerin yıl sonuna kadar artmasının beklendiği bildirildi.

Rusya'da bütçenin 2023'te 3,24 trilyon ruble açık verdiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 22:46:54. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement