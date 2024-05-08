Rusya'nın uluslararası rezervleri nisanda 7,6 milyar dolar arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya'nın uluslararası rezervleri nisanda 7,6 milyar dolar arttı

Rusya\'nın uluslararası rezervleri nisanda 7,6 milyar dolar arttı

Rusya'nın uluslararası rezervleri, nisanda önceki aya göre 7,6 milyar dolar artarak 597,9 milyar dolara yükseldi. Rusya Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, 1 Mayıs itibarıyla uluslararası rezervler yüzde 1,3 artışla 590,3 milyar dolardan 597,9 milyar dolara çıktı. Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

08.05.2024 16:33
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Rusya'nın uluslararası rezervleri nisanda önceki aya göre 7,6 milyar dolar artarak 597,9 milyar dolara yükseldi.

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Mayıs itibarıyla 1 Nisan'a kıyasla yaklaşık yüzde 1,3 artarak 590,3 milyar dolardan 597,9 milyar dolara çıktı.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya'nın uluslararası rezervleri nisanda 7,6 milyar dolar arttı - Son Dakika

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