Rusya'nın Ural buzkıranında Rassvet uydularıyla ilk kez iletişim test edildi - Son Dakika
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Rusya'nın Ural buzkıranında Rassvet uydularıyla ilk kez iletişim test edildi

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Rusya'nın Kuzey Deniz Yolu'ndaki Ural nükleer buzkıranında yerli alçak yörünge uydularıyla internet ve iletişim bağlantısı test edildi. Testte kaptan Rassvet sistemiyle Murmansk'taki Atomflot merkezine görüntülü bağlandı, sağlık personeli de Moskova'daki uzmanlara veri iletti.

Rusya'da Kuzey Deniz Yolu'nda seyreden "Ural" adlı nükleer buzkıran gemisinde, yerli alçak yörünge uyduları üzerinden internet ve iletişim bağlantısı test edildi.

Rus teknoloji şirketi Bureau 1440'tan yapılan açıklamada, testlerin Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'a bağlı Atomflot ve ilgili kurumların işbirliğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Rusya'da ilk kez bir buzkıran gemisiyle yerli alçak yörünge uydu teknolojileri kullanılarak iletişim kurulduğu aktarılan açıklamada, gemi kaptanının "Rassvet" uydu sistemi üzerinden Murmansk'taki Atomflot merkezine görüntülü bağlanarak sefer ve buz koşullarına ilişkin bilgi verdiği kaydedildi.

Testler kapsamında gemideki sağlık personelinin de Moskova'daki uzmanlarla bağlantı kurarak bir mürettebat üyesinin tıbbi görüntülerini ve sağlık verilerini ilettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bureau 1440 Genel Müdür Yardımcısı Dmitriy Agafonov, sistemin Kuzey Deniz Yolu'nun zorlu iklim koşullarında çalışabildiğinin doğrulandığını belirterek, gemilere kesintisiz iletişim ve geniş bant internet erişimi sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif olarak yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak bir internet ağı kurmayı hedeflerken, ilk uyduları bu yıl uzaya gönderilen "Rassvet" sisteminin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.

Kaynak: AA
Kuzey DenizDenizcilikTeknolojiMoskovaEkonomiUlaşımRusyaDünyaSon Dakika

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