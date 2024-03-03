Rusya, petrol üretim ve ihracat kısıntısını artıracak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin gönüllü petrol üretim ve ihracat kısıntısını bu yılın ikinci çeyreğinde günlük 471 bin varil artıracağını bildirdi.
Novak, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın petrol üretim ve ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ülkesinin petrol üretim ve ihracatında yaptığı kısıntıyı artıracağını kaydeden Novak, "Rusya, petrol üretim ve ihracatına 2024'ün ikinci çeyreğinde günlük 471 bin varil ek gönüllü kısıntı uygulayacak." ifadesini kullandı.
Novak, söz konusu kesinti kararının Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundaki ülkelerle alındığını belirtti.
Rusya, geçen yıl da petrol ihracatını günlük 500 bin varil azaltırken, söz konusu kısıntının 2024 sonuna kadar devam edeceği bildirilmişti.
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