Rusya, petrol üretim ve ihracat kısıntısını artıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rusya, petrol üretim ve ihracat kısıntısını artıracak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin gönüllü petrol üretim ve ihracat kısıntısını bu yılın ikinci çeyreğinde günlük 471 bin varil artıracağını açıkladı. Novak, kesinti kararının OPEC ve OPEC+ ülkeleriyle alındığını belirtti. Geçen yıl yapılan petrol ihracatı kısıntısının ise 2024 sonuna kadar devam edeceği bildirilmişti.

03.03.2024 19:35  Güncelleme: 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin gönüllü petrol üretim ve ihracat kısıntısını bu yılın ikinci çeyreğinde günlük 471 bin varil artıracağını bildirdi.

Novak, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın petrol üretim ve ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin petrol üretim ve ihracatında yaptığı kısıntıyı artıracağını kaydeden Novak, "Rusya, petrol üretim ve ihracatına 2024'ün ikinci çeyreğinde günlük 471 bin varil ek gönüllü kısıntı uygulayacak." ifadesini kullandı.

Novak, söz konusu kesinti kararının Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundaki ülkelerle alındığını belirtti.

Rusya, geçen yıl da petrol ihracatını günlük 500 bin varil azaltırken, söz konusu kısıntının 2024 sonuna kadar devam edeceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

İhracat, Rusya, Opec, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya, petrol üretim ve ihracat kısıntısını artıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasa gerçeklerinden kopuk fiyat artışlarına mücadele edeceğiz
    19:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasa gerçeklerinden kopuk fiyat artışlarına mücadele edeceğiz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla programı kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyüme, ihracat ve turizmdeki başarılarından bahsederek, piyasa gerçeklerinden kopuk fiyat artışlarıyla mücadele edeceklerini belirtti. Ayrıca, seçim sonuçlarıyla ülkenin güven ve istikrarının korunduğunu vurguladı ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak deprem hazırlıklarının hızlandırılacağını söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye büyüme ve turizmde olumlu tabloyu sürdürüyor
    19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye büyüme ve turizmde olumlu tabloyu sürdürüyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin büyüme oranını ve milli gelirini açıkladı. Ayrıca turizm sektöründeki hedeflerini ve ekonomik istikrarı vurguladı. Erdoğan, yerel ve merkezi yönetimlerin işbirliğiyle Türkiye'nin yüzyılını inşa edebileceğini belirtti.

  • Onursal Adıgüzel, Proje Tanıtım Toplantısı Düzenledi...
    18:56 Onursal Adıgüzel, Proje Tanıtım Toplantısı Düzenledi... "Yapacağımız Projeler Tam 1 Milyon 474 Bin 718 Metrekare Yer Tutuyor"

    CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle ve kendi gücümüzle yapacağımız projeler tam 1 milyon 474 bin 718 metrekare yer tutuyor. İnanılmaz projeler ürettik. 1 Nisan'dan sonra da bizim en büyük çözüm ortağımız İBB, Başkanımız Ekrem İmamoğlu olacak. Ataşehir'de yaşayan bütün dostlar, ‘İyi ki Ataşehirliyim’ diyecek. Diğer ilçelerden Ataşehir'e gelmek isteyenler olacak" dedi.

  • Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek
    18:55 Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması"nda konuştu. Erdoğan, fahiş fiyatla mücadelede kararlılık mesajı vererek "Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir." dedi.

  • TOKİ Mağdurları Tuzla'da Eylem Yaptı
    18:40 TOKİ Mağdurları Tuzla'da Eylem Yaptı

    TOKİ mağdurları, Tuzla'da yapılan konutların aylık taksit ve konut bedellerinin yükseltilmesine karşı eylem yaptı. Mağdurlar, daha fazla indirim ve adalet talep etti.

  • Özgür Özel:
    18:26 Özgür Özel: "Erdoğan, Seçimleri Kaybettiğini Görünce Geçen Sefer Yaptığı Gibi İftiraya, Yalana, Hakarete Sarıldı"

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Tekirdağ aday tanıtım toplantısında; “Recep Tayyip Erdoğan, dün bir kez daha seçimleri kaybettiğini görünce geçen sefer yaptığı gibi iftiraya, yalana, dolana, hakarete sarılacağını gösterdi ve sarıldı. Geçmiş seçimlerde, sonradan kendisinin yalan olduğunu kabul ettiği montaj videolarla ‘Efendim CHP’nin, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayına, Sayın Kılıçdaroğlu’na güya Kandil destek veriyormuş, alkış yapıyormuş. Montaj video yapacak kadar utanmazlığı ele aldılar. Seçim geldi geçti. Yoksul insanları, dardaki insanları beka sorunuyla korkutarak, terörle iş birliği diye yalanlar atarak kandırıp oylarını aldılar. Şimdi 10 bin lira emekli maaşına mahkûm ediyorlar. İşsizliğe, derin yoksulluğa mahkûm ediyorlar. Pazar yerlerinde çürümüş, atılmış, ezilmiş sebze meyveyi yüzünü kapayarak toplayan analarımız var. Onlar o hâldeyse yüzünü gizleyecek olan onlar değil; biziz, hepimiziz ama esas yüzünü gizleyecek olan Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

  • Türkiye ve Suudi Arabistan, ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor
    18:09 Türkiye ve Suudi Arabistan, ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini orta vadede 10 milyar dolara ulaştırma hedefleri üzerinde istişarelerde bulunduklarını bildirdi. Bolat, Türk şirketlerinin Suudi Arabistan'ın mega projelerinde aktif rol almasının niyetlerini yineledi ve ticaret hacminin 2023'te 6,8 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılması hedefini paylaştı.

  • Emekliler İstanbul Kartal Meydanı'nda Taleplerini Sıraladı
    17:40 Emekliler İstanbul Kartal Meydanı'nda Taleplerini Sıraladı

    Birleşik Emekliler Sendikası, İstanbul Kartal Meydanı'nda bir araya gelerek taleplerini sıraladı. Sendika Genel Sekreteri Aysel Lüle, AKP iktidarını emeklileri oy deposu olarak görmekle suçladı. Emeklilerin talepleri arasında en düşük emekli aylığının yükseltilmesi, sağlıkta katkı payının kaldırılması ve emekli ücretlerinin toplu sözleşmeyle belirlenmesi yer alıyor.


19:41 İsrail ordusu Gazze’de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
19:16 Böylesi daha önce görülmedi Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi gol Böylesi daha önce görülmedi! Galatasaray'dan Beşiktaş'a tarihi gol
17:51 Kahire’deki ateşkes görüşmeleri öncesi İsrail pürüz çıkardı: Esirlerin isim listesini almadan Mısır’a gelmeyiz Kahire'deki ateşkes görüşmeleri öncesi İsrail pürüz çıkardı: Esirlerin isim listesini almadan Mısır'a gelmeyiz
17:40 Canlı anlatım Dev derbide tek gol var Canlı anlatım! Dev derbide tek gol var
18:59 İzmir’de milyonluk tekne alev alev yandı İzmir'de milyonluk tekne alev alev yandı
18:55 Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek
18:39 Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu
17:52 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:46 Erdoğan: 31 Mart’ta milli irade bayramını ilan edeceğiz Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz
17:19 Komedyen Cem Yılmaz’ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
16:51 Polis araya girdi Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik Polis araya girdi! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik
16:14 Esenyurt’ta sokak röportajında gerginlik Esenyurt'ta sokak röportajında gerginlik
15:52 Pakistan’daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti Pakistan'daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti
15:25 Marmara’da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı Marmara'da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı
15:10 Kuyruğun başı var sonu yok Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 20:51:04. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya, petrol üretim ve ihracat kısıntısını artıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement