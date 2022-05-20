Rusya, tahvil ödemesini dolar ve avro cinsinden gerçekleştirdiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, tahvil ödemesini dolar ve avro cinsinden gerçekleştirdiğini açıkladı

20.05.2022 16:49
Rusya, tahvil ödemesini dolar ve avro cinsinden gerçekleştirdiğini açıkladı

Rusya Maliye Bakanlığı, vadesi gelen dış borca yönelik tahvil ödemelerinin dolar ve avro cinsinden gerçekleştirildiğini bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığı, vadesi gelen dış borca yönelik tahvil ödemelerinin dolar ve avro cinsinden gerçekleştirildiğini bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vadesi gelen eurobond ödemesi için dolar ve avro cinsinden ödeme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "71,25 milyon dolar değerindeki 2026 vadeli ve 26,5 milyon avro değerindeki 2036 vadeli eurobond ödemeleri yapılmıştır. Böylece, ilgili yükümlülükler, ihraç belgelerinde belirlenen koşullara uygun olarak yerine getirilmiştir." denildi.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle, Rusya'nın vadesi gelen dış borçlarına yönelik temerrüde düşme ihtimali endişe yaratmıştı.

Rusya Maliye Bakanlığı, 29 Nisan'da, vadesi gelen eurobond ödemesi için de dolar cinsinden ödeme yapabildiğini bildirmişti.

ABD yönetiminin Rusya'nın gelecekte gerçekleştireceği tahvil ödemeleriyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

YORUMLAR
500
Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: 'Rusya, altyapımıza yaklaşık 100 milyar dolarlık zarar verdi.' Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: 'Rusya, altyapımıza yaklaşık 100 milyar dolarlık zarar verdi.' Rusya'da dolar ve avro hariç döviz satışlarında kısıtlamalar kalktı Rusya'da dolar ve avro hariç döviz satışlarında kısıtlamalar kalktı
Kaynak: AA

Maliye Bakanlığı, dolar, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya, tahvil ödemesini dolar ve avro cinsinden gerçekleştirdiğini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:04:23. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya, tahvil ödemesini dolar ve avro cinsinden gerçekleştirdiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement