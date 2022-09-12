2019'un aynı döneminde 8 milyon Rusya vatandaşının Avrupa'yı ziyaret ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rus turistlerin Avrupa'ya seyahatleri, bu yılın yaz döneminde ise 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 90 ila 95 oranında düştü." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Rus turistlerin Avrupa seyahatinde yüzde 95'lik düşüş - Son Dakika

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