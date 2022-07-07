Rusya, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatındaki liderliğini korudu

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında önemli yere sahip Rusya ve Ukrayna, pazar büyüklüklerini korudu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin kayıt altına aldığı ülke geneli rakamlara göre, sektör, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 1 azalışla 1 milyar 459 milyon 656 bin dolarlık ihracata imza attı.

En fazla ihracat Rusya'ya yapılırken, bu ülkeyi Romanya, Almanya ve Ukrayna takip etti.

Geçen yılın ilk 6 ayında 471 milyon 892 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer alan Rusya'ya bu yılın aynı döneminde 456 milyon 133 bin dolarlık yaş meyve ve sebze gönderildi. Yaklaşık yüzde 3'lük düşüşe rağmen Rusya, ilk sıradaki yerini korudu.

Ukrayna'ya yaş meyve sebze ihracatı ise arttı. Geçen yıl ocak-haziran döneminde 84 milyon 368 bin dolarlık ihracatla 4. sırada yer alan Ukrayna, bu yıl da aynı dönemde yerini koruyarak yüzde 20'lik yükselişle 101 milyon 474 bin dolarlık ürün aldı.

Romanya 126 milyon 825 bin dolarla Rusya'dan sonra ikinci, Almanya da 124 milyon 760 bin dolarla üçüncü sırada bulunuyor.

"Rusya'nın yasakları kaldırması olumlu oldu"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, 2022'nin rekoltedeki düşüklük, bazı meyvelerin geç olgunlaşması ve savaş nedeniyle yaş meyve ve sebze sektörü için zor bir yıl olduğunu söyledi.

Bu zorluklara rağmen yılı iyi bir şekilde tamamlayacaklarına inandığını kaydeden Uçak, yüksek ihracat yaptıkları narenciye, sofralık üzüm, domates, sebzeler ve sert çekirdekli meyvelerde sezonun henüz başladığına dikkati çekti.

Bu ürünlerle geçen yıla göre ihracat eksiğinin kapatılmasını beklediklerini kaydeden Uçak, Rusya pazarından umutlu olduklarını dile getirdi.

Uçak, Rusya'nın sezon başında 5 ürüne ve 18 firmaya yasak getirdiğini, savaş başladıktan sonra bu yasakların kalktığını ifade ederek, "Kalıntı, kalibre, etiket gibi gerekçelerle taze üzüm, nar, armut, greyfurt ve portakala ihracat yasağı koymuşlardı. Şu anda Rusya'ya ihracatta sıkıntı yok. Rusya'ya en çok narenciye, taze domates ve taze üzüm satıyoruz. Türkiye'nin savaş esnasında aldığı rol, iki tarafla da barışçıl olması ihracatımıza çok değer kazandırdı."

Alternatif pazar konusunda da çalıştıklarını ifade eden Uçak, "Hindistan'a gittik. Bu pazar için de şimdi ağaçları dikiyoruz, önümüzdeki dönemde meyvelerini yemeye başlayacağız." dedi.

İhracatta öne çıkan ürünler

Ocak-haziran döneminde sektörün ihracatında öne çıkan ürünler taze ve soğutulmuş domates, limon ve kiraz oldu.

Bu dönemde 247 milyon 998 bin dolarlık ihracatla domates ilk sırada yer aldı. Domatesi 149 milyon 196 bin dolarla limon, 100 milyon 191 bin dolarla kiraz takip etti.