Rusya, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatındaki liderliğini korudu - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatındaki liderliğini korudu

07.07.2022 11:35

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında önemli yere sahip Rusya ve Ukrayna, pazar büyüklüklerini korudu.

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında önemli yere sahip Rusya ve Ukrayna, pazar büyüklüklerini korudu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin kayıt altına aldığı ülke geneli rakamlara göre, sektör, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 1 azalışla 1 milyar 459 milyon 656 bin dolarlık ihracata imza attı.

En fazla ihracat Rusya'ya yapılırken, bu ülkeyi Romanya, Almanya ve Ukrayna takip etti.

Geçen yılın ilk 6 ayında 471 milyon 892 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer alan Rusya'ya bu yılın aynı döneminde 456 milyon 133 bin dolarlık yaş meyve ve sebze gönderildi. Yaklaşık yüzde 3'lük düşüşe rağmen Rusya, ilk sıradaki yerini korudu.

Ukrayna'ya yaş meyve sebze ihracatı ise arttı. Geçen yıl ocak-haziran döneminde 84 milyon 368 bin dolarlık ihracatla 4. sırada yer alan Ukrayna, bu yıl da aynı dönemde yerini koruyarak yüzde 20'lik yükselişle 101 milyon 474 bin dolarlık ürün aldı.

Romanya 126 milyon 825 bin dolarla Rusya'dan sonra ikinci, Almanya da 124 milyon 760 bin dolarla üçüncü sırada bulunuyor.

"Rusya'nın yasakları kaldırması olumlu oldu"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, 2022'nin rekoltedeki düşüklük, bazı meyvelerin geç olgunlaşması ve savaş nedeniyle yaş meyve ve sebze sektörü için zor bir yıl olduğunu söyledi.

Bu zorluklara rağmen yılı iyi bir şekilde tamamlayacaklarına inandığını kaydeden Uçak, yüksek ihracat yaptıkları narenciye, sofralık üzüm, domates, sebzeler ve sert çekirdekli meyvelerde sezonun henüz başladığına dikkati çekti.

Bu ürünlerle geçen yıla göre ihracat eksiğinin kapatılmasını beklediklerini kaydeden Uçak, Rusya pazarından umutlu olduklarını dile getirdi.

Uçak, Rusya'nın sezon başında 5 ürüne ve 18 firmaya yasak getirdiğini, savaş başladıktan sonra bu yasakların kalktığını ifade ederek, "Kalıntı, kalibre, etiket gibi gerekçelerle taze üzüm, nar, armut, greyfurt ve portakala ihracat yasağı koymuşlardı. Şu anda Rusya'ya ihracatta sıkıntı yok. Rusya'ya en çok narenciye, taze domates ve taze üzüm satıyoruz. Türkiye'nin savaş esnasında aldığı rol, iki tarafla da barışçıl olması ihracatımıza çok değer kazandırdı."

Alternatif pazar konusunda da çalıştıklarını ifade eden Uçak, "Hindistan'a gittik. Bu pazar için de şimdi ağaçları dikiyoruz, önümüzdeki dönemde meyvelerini yemeye başlayacağız." dedi.

İhracatta öne çıkan ürünler

Ocak-haziran döneminde sektörün ihracatında öne çıkan ürünler taze ve soğutulmuş domates, limon ve kiraz oldu.

Bu dönemde 247 milyon 998 bin dolarlık ihracatla domates ilk sırada yer aldı. Domatesi 149 milyon 196 bin dolarla limon, 100 milyon 191 bin dolarla kiraz takip etti.

YORUMLAR
500
Türkiye ihracatta gözünü uzaklara dikti: 'Uzak Ülkeler Stratejisi'yle 18 ülkeye yapılan ihracat 4 kat artırılacak Türkiye ihracatta gözünü uzaklara dikti: 'Uzak Ülkeler Stratejisi'yle 18 ülkeye yapılan ihracat 4 kat artırılacak Rusya ve Ukrayna'ya kayısı ihracatı Rusya ve Ukrayna'ya kayısı ihracatı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatındaki liderliğini korudu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:25 Kayseri'de fuhuş çetesi üyeleri erkekleri 3 kategoriye ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
11:12 Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor
11:08 Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Burcu Esmersoy ile kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil düğünü erteledi
10:51 Dolar/TL, yeni günde 17,28 seviyesinden işlem görüyor
10:50 Son şampiyon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 12:11:34. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatındaki liderliğini korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement