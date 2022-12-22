Bu gece yarısından itibaren benzine 67 kuruş zam geliyor! İstanbul'da litre fiyatı 18 lira 63 kuruş olacak - Son Dakika
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Bu gece yarısından itibaren benzine 67 kuruş zam geliyor! İstanbul'da litre fiyatı 18 lira 63 kuruş olacak

22.12.2022 09:36

23 Ocak Cuma günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzine 67 kuruş zam gelmesi beklenirken, son fiyatla beraber İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18 lira 63 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE BENZİNE 67 KURUŞ ZAM GELİYOR

Son dönemde art arda gelen zam ve indirim haberleriyle akaryakıtta tabela neredeyse her gün değişirken, bu gece yarısından itibaren benzine 67 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 18 LİRA 63 KURUŞTAN SATILACAK

Gelecek zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18 lira 63 kuruştan, Ankara'da ise 18 lira 84 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Bu gece yarısından itibaren benzine 67 kuruş zam geliyor! İstanbul'da litre fiyatı 18 lira 63 kuruş olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu gece yarısından itibaren benzine 67 kuruş zam geliyor! İstanbul'da litre fiyatı 18 lira 63 kuruş olacak - Son Dakika
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