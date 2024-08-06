Rüzgar Enerjisi Santralleri, Yerli Kömür Santrallerinin Yerini Alabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rüzgar Enerjisi Santralleri, Yerli Kömür Santrallerinin Yerini Alabilir

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember, Türkiye'de yerli kömürlü termik santrallerin sürekli elektrik üretebilme potansiyelini analiz etti. Analiz sonucunda rüzgar enerjisi santrallerinin, yerli kömür santrallerinin yerini alabileceği belirtildi.

06.08.2024 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de rüzgar enerjisi santrallerinin kesintisiz elektrik sağlamada yerli kömür santrallerinin yerini alabileceği belirtildi.

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember, Türkiye'de yerli kömürlü termik santrallerin sürekli elektrik üretebilme potansiyelini analiz etti.

Analizde, Türkiye'de baz yük olarak nitelendirilebilecek sürekli elektrik talebi yaklaşık 20 gigavat olarak tahmin edilirken, yerli kömüre dayalı elektrik üretim santrallerinin, düşük üretim performansı nedeniyle bu talebin karşılanmasında yetersiz kaldığı ifade edildi.

Yerli kömürün kapasite kullanım oranının ortalama yüzde 48 olarak gerçekleştiği aktarılan analizde, ithal kömür ve rüzgar enerjisi santrallerinde bu oranın sırasıyla yüzde 71 ve yüzde 34 olduğu kaydedildi.

Toplamda 4 gigavattan fazla kurulu güce sahip termik santrallerin, kapasitelerinin yüzde 50 altında çalıştığına işaret edilen analizde, bazı yerli kömür santrallerinde bu oranın yüzde 16'ya kadar düştüğü ve rüzgar santrallerinin, yerli kömür termik santralleri geride bıraktığı vurgulandı.

Analizde, rüzgar santrallerinin yaklaşık beşte birinin yüzde 40'tan fazla kapasite kullanım oranıyla çalıştığının hesaplandığı, en düşük orana sahip 10 santralin tamamını ise yerli kömür santrallerinin oluşturduğu aktarıldı.

Öte yandan analizde, emre amade kapasite oranını yüzde 75'in üzerinde tutabilen sadece 3 yerli kömür santrali bulunduğu, incelenen 10,4 gigavat yerli kömür kurulu gücünün 5,4 gigavatlık kısmının elektrik üretimine hazır olduğu dile getirildi.

Türkiye emisyonlarının 5'te 1'i kömürden elektrik üretimi kaynaklı

Analizde, geçen yıl kömürden üretilen 118 teravatsaatlik elektriğin Türkiye'nin en yüksek üretimi olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Artan üretim sonucunda kömüre dayalı termik santrallerin geçen yıl 111 milyon ton karbon emisyonuna yol açtığı belirtilen analizde, Türkiye'nin emisyonlarının beşte birinin yalnızca kömüre dayalı termik santrallerden kaynaklandığı ve 2012-2023 yıllarında yüzde 6,2 artış gösterdiği bilgisine yer verildi.

Ember Bölge Lideri Ufuk Alparslan, rapora ilişkin değerlendirmesinde, düşük kaliteli kömür yakan yaşlı santrallerin Türkiye'nin enerji arz güvenliği için risk oluşturduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin elektrik tüketimi yaz aylarında zirve yaptığı için özellikle güneş enerjisi artan sıcaklıklarla birlikte yükselen puant talebi karşılamada kritik bir öneme sahip. Kömür santrallerimizin en kötü performansa sahip olandan başlanarak temiz enerji kaynakları ile ikame edileceği bir plan oluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rüzgar Enerjisi Santralleri, Yerli Kömür Santrallerinin Yerini Alabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 03:30:54. #1.12#
SON DAKİKA: Rüzgar Enerjisi Santralleri, Yerli Kömür Santrallerinin Yerini Alabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement