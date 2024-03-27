S&P Global, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

S&P Global, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmini 2024 için yüzde 2,4'ten yüzde 3'e yükseltti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ABD ile gelişmekte olan piyasalar için ikinci çeyrek ekonomik görünüm raporlarını yayımladı. ABD ekonomisine dair raporda, iş gücü piyasasının sağlam kalması nedeniyle ABD'de ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,5 olmasının beklendiği ifade edildi.
Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmini 2024 için yüzde 2,4'ten yüzde 3'e ve 2025 için yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükseltildi. Öte yandan, Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentisi 2026 için yüzde 3'ten yüzde 2,8'e çekildi. - İSTANBUL
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Türkiye'nin Ocak-Şubat döneminde gerçekleştirdiği hamsi ihracatı sonucunda 18 ülkeye 577 bin 463 kilogram hamsi gönderilerek 2 milyon 119 bin 896 dolarlık döviz sağlandı. En fazla ihracat ise Belçika, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'ya yapıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsi ihracatının önceki yıla göre daha verimli geçtiğini belirtti ve 15 Nisanda başlayacak olan av yasağı nedeniyle hareketlilik beklemediklerini ifade etti. Gürdoğan ayrıca, hamsinin artık konserve olarak da ihraç edilmeye başlandığını ve bu durumun ihracatta artış sağladığını söyledi.
Seçim çalışmaları kapsamında çarşı esnafının ardından konvoy eşliğinde Selçuk Alt kapı ve Üst kapı esnafını da ziyaret eden CHP'nin Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe esnafının ve Selçuk esnafının dükkan kiraları ile ilgili sorunlarını çözmüş olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kaybolmaya yüz tutan ayakkabı tamirciliği mesleğine talep artmasına rağmen çırak bulmakta zorlanılıyor. Mersin Zafer Çarşısı'nda 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ayhan Kuş, meslekte yetiştirecek eleman bulmanın en büyük sıkıntı olduğunu belirtti. Ayakkabı tamircileri, fiyat artışı nedeniyle tamirat için gelen ayakkabı, çanta ve valiz sayısının arttığını ifade etti. Kuş, ayakkabıların ömrünü uzatmak için düzenli bakım yapılması gerektiğini tavsiye etti.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Kilimli ilçesinde ruhsatsız olarak işletilen 3 maden ocağı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, ocaklarda 1 adet vinç ve 30 metre ray ele geçirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından imha edilen maden ocakları, orman sınırları içerisinde olduğu için ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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