Saat 09.30 itibarıyla gram altın yüzde 0,6 düşüşle 6 bin 796 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Saat 09.30 itibarıyla gram altın yüzde 0,6 düşüşle 6 bin 796 liradan işlem görüyor

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Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 6 bin 796 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 134, cumhuriyet altını 44 bin 324 liradan satılırken ons altın yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 330 dolardan işlem görüyor.

Gram altın, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 796 liradan işlem görüyor.

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 837 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 6 bin 796 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 134 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 324 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 330 dolardan işlem görüyor.

ABD ile İran'ın savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik temaslarda ilerleme kaydetmesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Diğer taraftan faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Son zamanlarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin açıklamalarla dolar endeksinin 100,8 ile 2 ayın en yüksek seviyesini görmesi de değerli metaldeki düşüş eğiliminde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, finansal hizmetler güven endeksinin ve hanehalkı beklenti anketinin, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
Cumhuriyet AltınıOns AltınEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Saat 09.30 itibarıyla gram altın yüzde 0,6 düşüşle 6 bin 796 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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