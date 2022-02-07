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Sadıkoğlu: "TOBB'un 70. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" - Son Dakika

Sadıkoğlu: "TOBB'un 70. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun"

07.02.2022 12:15
Sadıkoğlu: "TOBB'un 70. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB'un 70. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB'un 70. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 70. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Çatı kuruluşumuz TOBB'un ve Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde güçlü Malatya, güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmalarımıza büyük bir özveriyle devam ediyoruz" dedi.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "15 Mart 1950'de kuruluş kanunu yürürlüğe giren, 6 Şubat 1952'de ilk Genel Kurulu'nu yapan ve 7 Şubat 1952'de organ seçimlerini tamamlayarak fiilen çalışmalarına başlayan TOBB, bugün 70 yaşında. Yönetim Kurulunda bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğum, Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun önderliğinde 'Güçlü Ekonomi, Güçlü Türkiye' şiarıyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 70. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Yaşadığımız her türlü ekonomik ve sosyal zorlukların karşısında her daim iş dünyasının yanında olabilmek önemli ve gurur verici bir başarıdır. Çatı kuruluşumuz olan TOBB'un bu başarısı biz oda ve borsalara da ilham kaynağı olmaktadır. Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun önderliğinde Malatya TSO olarak, güçlü Malatya, güçlü Türkiye ve güçlü bir ekonomi için çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mizin 70. kuruluş yıldönümünü kutluyor, bu büyük ailenin bir parçası olmaktan gurur duyduğumuzu belirterek üyelerimiz ve Malatya iş dünyası adına dünden bugüne emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." - MALATYA

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Ekonomi, Türkiye, Malatya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sadıkoğlu: 'TOBB'un 70. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun' - Son Dakika Ekonomi


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