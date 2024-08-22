Safran üretiminde örtü sistemi kullanılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Safran üretiminde örtü sistemi kullanılıyor

Safran üretiminde örtü sistemi kullanılıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan safran üretimi için örtü sistemi kullanılmaya başlandı. Bu yöntemle erken çiçek elde edilmesi ve verimli üretim sağlanması hedefleniyor.

22.08.2024 11:51
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UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olan safranda erken üretim alabilmek amacıyla örtü sistemi kullanılmaya başlandı.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaretle tescillenen 'milli bitki' safranın kurak havadan etkilenmesini önlemek ve verimli üretim alınabilmesi sağlamak için üreticiler farklı yöntemler denemeye başladı.

Yukarı Çiftlik Köyünde üretim yapan İsmail Yılmaz, 10 dönün alana ektiği safran soğanlarının üzerlerini örtü sistemiyle kapattı. Bu sistemle ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safrandan erken çiçek elde edilmesi planlanıyor.

Sistemle alakalı bilgi veren Yılmaz, "Bu sene safranın üretiminde değişik bir yöntem uyguladık. Sıcak zamanlarda, sıcak mevsimlerde soğanların üzerini örtüyle örttük. Amacımız aşırı güneşten korumak, soğanın çimlenmesini daha hızlandırmak. Eylül ayında çok yağmur alamazsak toprak tamamen kuruyor ve çiçeklenme gecikiyor. Onun için böyle birşey denedik" dedi.

Yılmaz, örtü sistemiyle daha erken üretim elde edeceklerini söyledi.

"Bu sene bu ilk deneme olacak" diyen Yılmaz, "Sonuçlarını göreceğiz. Soğanların tamamı verimli olamayabiliyor sıcaktan etkilendiği için. Toprak altındaki yüksekte kalan soğanların çiçek açmadığını gördük geçen yıl. Toprak altında daha derinde olanlar fazla çiçek açtılar. Hem toprak üzerinde kenarda kalan soğanları korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 10 dönüm alanın tamamını örteceklerini kaydetti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Safran üretiminde örtü sistemi kullanılıyor - Son Dakika

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