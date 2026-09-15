Safranbolu'da coğrafi işaretli üzüm sirkesinde yeni sezon başladı - Son Dakika
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Safranbolu'da coğrafi işaretli üzüm sirkesinde yeni sezon başladı

Safranbolu\'da coğrafi işaretli üzüm sirkesinde yeni sezon başladı
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UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, coğrafi işaretle tescillenen üzüm sirkesinde yeni üretim sezonu başladı. Yazıköy köyünde 4 kuşaktır sirke üreten Ahmet Karakurluk, ürünün fiyatının 150 ila 250 TL arasında değiştiğini belirtti.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, coğrafi işaretle tescillenen üzüm sirkesinde yeni üretim sezonu başladı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklarıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Safranbolu, turizm gelirleriyle ülke ekonomisine katkı sağlarken, coğrafi işaretli Çavuş Üzümü ve üzüm sirkesi de ilçenin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Yaklaşık 200 ila 350 yıllık küplerde geleneksel yöntemlerle üretilen sirkenin fiyatı 150 ila 250 TL arasında değişiyor.

İlçeye bağlı Yazıköy köyünde üretilen ve geçen haziran ayında coğrafi işaretle tescillenen üzüm sirkesi, ilçenin asırlık lezzetleri arasında yer alıyor. Coğrafi işaretli Çavuş Üzümü'nün bağlardan toplanmaya başlamasıyla birlikte üreticiler de sirke yapımına geçiyor. Üzümler ayıklandıktan sonra çiğnenerek suyu çıkarılıyor ve maya ilave edilerek fermantasyon süreci başlatılıyor. Yaklaşık 7 ay süren üretim sürecinin ardından sirke, asırlık küplerde dinlendirilerek satışa hazır hale getiriliyor.

"Coğrafi işaret alması için uğraşıyorduk"

Yaklaşık 4 kuşaktır sirke üretimi yapan üretici Ahmet Karakurluk, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, coğrafi işaret alınmasının kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, "Uzun zamandır üzüm sirkesinin coğrafi işaret alması için uğraşıyorduk. Gerçekten hak ettiğimiz bir konuydu. Üzüm sirkesi, Yazıköy'ün Çavuş Üzümü ile beraber olmazsa olmazıdır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Coğrafi işaret aldığımız için de mutluyuz" dedi.

Üretim sürecini anlatan Karakurluk, üzümleri hasadın ardından ayıklayıp çiğnediklerini, suyunu çıkardıktan sonra maya ekleyerek fermantasyon sürecine bıraktıklarını ifade etti. Karakurluk, "Fermantasyon sürecini geçirdikten sonra küplere aktarıp bekletiyoruz. Orada bekleyip durulanıyor. Ondan sonrada satışa hazır hale geliyor" ifadelerine yer verdi.

"4 kuşaktır sirke işiyle uğraşıyoruz"

Yaklaşık 7 aylık sürecin sonunda ürünün satışa hazır hale geldiğini aktaran Karakurluk, şunları kaydetti:

"Sirkemiz tamamen organik olduğu için talep oluyor. Bizlerde talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Fiyat olarak 150 ila 250 TL arasında değişiyor. Yaklaşık 4 kuşaktır sirke işiyle uğraşıyoruz. İlk olarak dedemin babası buradaki küpleri toplamış. Sirke işine başlamış. Tarihi Çarşı'da bir dükkanımız var. Orayı işletmeye devam ediyoruz. Dedemin babasından dedeme, ondan babama, babamdan da bize kaldı. Bizden sonrakiler de devam ettirecek."

Karakurluk, 200 ila 350 yıllık küplerde üretime devam ettiklerini ve yıllık yaklaşık 4 ton sirke üretim kapasitesine sahip olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Safranbolu, Yazıköy, Ekonomi, Karabük, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Safranbolu'da coğrafi işaretli üzüm sirkesinde yeni sezon başladı - Son Dakika

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