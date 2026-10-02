Safranbolu TSO\'da kesin olmayan sonuçlara göre 22 meclis üyesi belirlendi

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) organ seçimleri gerçekleştirildi. Kesin olmayan sonuçlara göre 8 meslek grubunda toplam 22 meclis üyesi belirlenirken, Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, seçimlerin birlik, beraberlik ve huzur içerisinde tamamlandığını söyledi.

Safranbolu TSO üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen seçimlerde 8 meslek grubunda oy verme işlemleri tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre yeni dönemde görev yapacak 22 meclis üyesi belirlendi.

Seçim sonuçlarına göre meslek gruplarında meclis üyeliğine seçilen isimler şöyle:

1. Meslek Grubu: Ufuk Akkuş, Fatih Namal, Soner Kurnaz.

2. Meslek Grubu: Cengiz Ünal, Hasan Cemal Şahin, Murat Özodabaş.

3. Meslek Grubu: İsmail Hayri Boyacı, Muharrem Uğur Ünsal, Rıfat Aynacı.

4. Meslek Grubu: Emrah Tufan, Hacı Mehmet Gençer.

5. Meslek Grubu: Mutlu Çidem, Barış Yılmaz, Mehmet Çetin.

6. Meslek Grubu: Erol Altuntepe, Mehmet Ergün, Selahattin Taner Gökgöz.

7. Meslek Grubu: Eyüp Öztürk, Osman Şahin, Fehmi Erdoğan.

8. Meslek Grubu: Fahri Öztürk, Hasan Özdemir.

"Ticaret ve sanayimizin bir şenliği oldu"

Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, seçim gününün Safranbolu iş dünyası açısından önemli olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ünal, "Bugün ticaret ve sanayimizin bir şenliği oldu. İş adamlarımız, iş dünyamız buraya gelerek oylarını kullandılar. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde hem yönetimlerini hem de komite üyelerini seçtiler. Bundan sonraki süreçte de komitelerimizle birlikte Safranbolu'ya ve Ticaret ve Sanayi Odamıza hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

"Safranbolu parlayan bir yıldız"

Safranbolu'nun ekonomik ve ticari potansiyeline dikkat çeken Ünal, oda olarak kentin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Safranbolu'nun "parlayan bir yıldız" olduğunu belirten Ünal, "Oda olarak bugün seçimlerimizi Safranbolu'da gerçekleştirdik. Bu, bizim en büyük projelerimizden bir tanesiydi. Safranbolu'yu, Safranbolu, Karabük ve ülkemiz adına büyüttük. Bunu üyelerimizle, yönetimimizle ve meclisimizle birlikte yaptık. Bundan sonra da aynı birlik ve beraberlik içerisinde Safranbolu'ya ve iş dünyamıza hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.