Safranbolu TSO'da tek listeyle yapılan seçimde Ünal ve Altuntepe yeniden seçildi - Son Dakika
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Safranbolu TSO'da tek listeyle yapılan seçimde Ünal ve Altuntepe yeniden seçildi

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Safranbolu TSO\'da tek listeyle yapılan seçimde Ünal ve Altuntepe yeniden seçildi
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Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda tek listeyle yapılan seçimlerde Cengiz Ünal Meclis Başkanlığına, Erol Altuntepe Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi. İki başkan, destek veren oda üyelerine ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) gerçekleştirilen seçimlerde Meclis Başkanlığına Cengiz Ünal, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Erol Altuntepe seçildi.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasında Meclis Başkanlığı, Meclis Başkan Yardımcılığı, katip üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile üyelikleri için seçim yapıldı. Tek listeyle gerçekleştirilen seçimler sonucunda mevcut başkanlar ve yönetim organlarında görev alacak isimler belli oldu.

Seçim sonucunda Meclis Başkanlığına Cengiz Ünal, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Rıfat Aynacı ve Muharrem Uğur Ünsal, katip üyeliğine ise Murat Özodabaş seçildi.

Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Erol Altuntepe seçilirken, yönetim kurulu üyeleri İsmail Hayri Boyacı, Hacı Mehmet Gençer, Eyüp Öztürk, Mutlu Çidem, Fahri Öztürk ve Hasan Cemal Şahin'den oluştu.

Altuntepe'den teşekkür mesajı

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçilen Erol Altuntepe, yaptığı açıklamada kendisine destek veren oda üyelerine ve güvenlerini yineleyen meclis üyelerine teşekkür etti.

Üyelerin güveninin çalışmalarındaki en büyük güç ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Altuntepe, yeni dönemde de üyelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmek, ticaret ve sanayiyi geliştirmek ve Safranbolu'nun ekonomik geleceğine katkı sunmak için çalışacaklarını ifade etti.

Altuntepe, Meclis Başkanlığına yeniden seçilen Cengiz Ünal'ı da tebrik ederek yeni dönemde meclis, yönetim kurulu ve meslek komiteleriyle ortak akıl ve dayanışma içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Yeni dönemin oda, üyeler ve Safranbolu için hayırlı olmasını dileyen Altuntepe, seçim sürecinde görev alan çalışma arkadaşlarına ve kendisine iyi dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Ünal'dan birlik ve beraberlik vurgusu

Safranbolu TSO Meclis Başkanlığına yeniden seçilen Cengiz Ünal da kendisine duyulan güven ve verilen destek dolayısıyla meclis üyelerine, meslek komitesi üyelerine ve seçim sürecine katılan tüm oda üyelerine teşekkür etti.

Yeni dönemde ortak akıl, katılımcılık ve dayanışmayı esas alacaklarını belirten Ünal, üyelerin görüş ve taleplerinin takipçisi olacaklarını, Safranbolu'nun ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunacak çalışmaları destekleyeceklerini ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Erol Altuntepe'yi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Ünal, oda organlarında görev alan tüm isimlere başarılar diledi.

Ünal, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirterek yeni dönemin Safranbolu TSO'ya, oda üyelerine ve kente hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA
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