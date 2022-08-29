Sağlık Bakanlığı'ndan müjde! Kamuya dönmek isteyen doktorların atama başvuruları başladı - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı'ndan müjde! Kamuya dönmek isteyen doktorların atama başvuruları başladı

29.08.2022 22:22

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Beyaz Reform" adımı sonrasında kamuya dönmek isteyen doktorların atama kurası için talep toplama süreci başladı. Atanmak isteyen hekimler, bugünden itibaren 6 Eylül tarihine kadar e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Beyaz Reform" adımı sonrasında kamuya dönüş için talepler arttı. Taban fiyatlarında yapılan düzenleme ve teşvik ödemeleri sonrasında artan talepler ile doktorlar için daha cazip hâle gelen kamu hastanelerine başvuru süreci başladı.

TALEP TOPLAMA 29 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için 29 Ağustos-6 Eylül 2022 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda talep toplanma mekanizması devreye girecek.

İŞLEMLER E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Talep bildirimleri e-devlet şifresi ile PBS'ye (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra açılacak Talep Toplama Ekranı üzerinden, istenilen bilgiler doldurularak kaydedilebilecek. Bu ekrandan yapılacak talep bildirimi zorunlu olmayacak ve sadece kadro açığı muhtemel yer tespiti çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak. Öte yandan, talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabilecekler.

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Tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası için talep süreci başladı Tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası için talep süreci başladı Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altındaki Ürdün'de Bir Papağan Serinliyor Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altındaki Ürdün'de Bir Papağan Serinliyor
Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sağlık Bakanlığı'ndan müjde! Kamuya dönmek isteyen doktorların atama başvuruları başladı - Son Dakika

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