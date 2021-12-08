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Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı - Son Dakika

Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı

08.12.2021 08:58

Erzincan'da korona virüs ile başlayan pandemi sürecinde sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı.

Erzincan'da korona virüs ile başlayan pandemi sürecinde sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı. Bakır ürünlerin fiyatı 50 TL'den başlıyor.

Bakır mutfak eşyalarına ilginin her geçen gün azalması ile birlikte unutulmaya yüz tutan bakır ürünleri, korona virüsün etkisiyle ve sağlığın önem kazanmasıyla birlikte tekrar rağbet görmeye başladı.

Daha sağlıklı olması nedeniyle Erzincan'ın binlerce yıllık geçmişine ışık tutan bakır ürünler vatandaşların tercihi oldu.

Erzincan'da bakır atölyesi olan Erol Bulut, diğer mutfak ürünlerine oranla bakır kapların daha sağlıklı ve kullanışlı olduğunu söyleyerek, "Bakır çaydanlık ve semaver sıcak suyu çabuk ısıtır geç soğutur. Çaydanlık ve semaverlerdeki çayın lezzetini başka hiçbir şeyde alamazsınız. Bakır sürahi ise soğuk suyun ısınmasını önler. Suyun içindeki bakterileri öldürür" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir yaşam için her evde bakır ürünlerin bulunması gerektiğine dikkat çeken Bulut, bakır ürünlerin yapım ve işlemesinin çok zor olduğunu ve bütün aşamalarının atölyede yapıldığını ifade ederek, "Bakır ilk önce polisajdan keçeye girer. Daha sonra sıvamaya girer ve burada şeklini alır. Bakırın parlaması için fırça işlemi uygulanır. Bir sonraki aşamada yıkanıp, kurutularak bant işlemine geçilir. Bant işleminden sonra boyanan ve vernik atılan bakır süsleme için işleme ve kart işlemlerinden geçerek son halini alır" dedi.

Bakırın el sanatı olması nedeniyle zor üretildiğini ve usta bulmakta zorluk çektiklerini kaydeden Bulut, bir dönem unutulmaya yüz tutan bakırın virüs nedeniyle rağbet gösterdiğini ifade etti.

"Bakırın altın çağı"

Yeraltı Çarşısında bakır esnaflığı yapan Ümit Deniz ise Erzincan ekonomisine katkı sağlayan bakır madeninin çok bilinmese de tıbbi yönden birçok faydası olduğunun ispatlandığını ve bakırın altın çağında olduğunu ifade etti.

Altın çağını, bakırın rağbet görmesi ve insanların çelik ürünlerden vazgeçip bakıra yönelmesi olarak açıklayan Deniz, bakırın faydalarından bahsederek bakırın cildi gençleştirdiğini, bakterileri öldürdüğünü, tiroit salgı bezini mükemmel bir şekilde çalıştırdığını ve ömrü uzattığını dile getirdi.

Deniz, bakırın sağlık açısından önem kazandığını şifa kaynağı olduğunu belirterek, bakır tavanın 50-60 TL'den, fincan takımının 100-150 TL'den, sürahinin ise 250 TL'den satışa sunulduğunu kaydetti.

Şifa kaynağı olan bakır ürünlerin kalitesi ve işçiliğine göre fiyatları değişiyor. - ERZİNCAN

Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı
Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı
Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı
Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı
Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı
Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı
Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı

Türk Lirası, Erol Bulut, Erzincan, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı - Son Dakika Ekonomi


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