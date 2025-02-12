Sağlık ve Biyoteknoloji Fonu Kuruldu

Ekonomi

Biruni Teknopark ve Rota Portföy Yönetimi AŞ, sağlık ve biyoteknoloji alanında yatırımları teşvik etmek amacıyla "Biruni Sağlık ve Biyoteknoloji Girişim Sermayesi Fonu"nu kurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sağlık ve biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren yenilikçi şirketleri desteklemeyi hedefleyen fonla ilk aşamada, kanser tedavisine yönelik yenilikçi projeleri olan şirketlere yatırım yapılarak bu alandaki gelişmelerin hızlandırılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü ve Biruni Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel, gelişen teknoloji ve AR-GE çalışmalarının ışığında, kanser tedavisine yönelik yenilikçi projelerin desteklenmesinin kritik bir önem taşıdığını belirtti.

Yüksel, "Biruni Teknopark olarak, bu tür projelere yatırım yaparak, sağlık alanındaki devrimsel değişikliklere katkıda bulunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı

"Fonumuzla başarılı şirketlere yatırım yapmak istiyoruz"

Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan da Türkiye'nin araştırma ve eğitim alanlarında en önde gelen kurumlarından bir olan Biruni Teknopark ile işbirliği yapmaktan dolayı son derece memnun olduklarını aktararak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biruni Teknopark'ta sağlık ve biyoloji alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik kurduğumuz girişim sermayesi fonumuzla başarılı şirketlere yatırım yaparak ülkemizin sağlık ve biyoteknoloji alanlarında önde gelen ülkeler arasında yer alması hedefine destek sağlamak istiyoruz. Fonumuzun insanlara sağlayabileceği katkıları düşündükçe çok daha fazla heyecan duyuyoruz."