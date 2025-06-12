Şah Kartal ve Leylekler İçin Koruma Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Şah Kartal ve Leylekler İçin Koruma Projesi

12.06.2025 17:21
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Nesli tehlike altında olan şah kartallar ve leylekler, DKMP tarafından koruma altına alınıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, nesli tehlike altında olan şah kartallar ve leylekleri, izleme ve halkalama projesiyle koruma altına alacak.

DKMP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, nesli tehlike altındaki türlerin korunması için eylem planları hazırlayan Genel Müdürlük, yaban hayatı türlerini koruma ve izlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, DKMP 1. Bölge Müdürlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) işbirliğinde yürütülen "Şah Kartal ve Leylek Tür Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen izleme ve halkalama projesiyle şah kartallar ve leyleklerin korunması hedefleniyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Karakavak köyünde yapılması planlanan halkalama ve izleme çalışmasında ilk halkalar, 14 Haziran'da yapılacak organizasyonla takılacak.

2025-2029 yıllarını kapsayan proje çerçevesinde, şah kartal ilk defa halkalanacak. Projeden elde edilen veriler sonucunda, nesli tehdit altında olan şah kartal ile leylek türlerinin popülasyonu, göç rotaları, üreme başarıları ve insan kaynaklı tehditler yakından takip edilecek.

"Bu türleri tehdit eden unsurlar da tespit ediliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, şah kartalların, besin zincirinin en üst basamaklarında yer aldığını ve yaban hayatının sağlıklı işleyişinde hayati rol oynadığını bildirdi.

Leyleklerin de tarım alanlarında zararlı popülasyonları dengeleyerek doğal biyolojik kontrol mekanizması oluşturduğuna dikkati çeken Çokçetin, "Ancak her iki tür de elektrik direkleri, plastik atıklar ve habitat kaybı gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Çokçetin, projeyle, sadece türlerin izlenmediğine, aynı zamanda türleri tehdit eden unsuların da tespit edildiğine ve çözüm mekanizmaları geliştirilmesi noktasında çalışmalar yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Projenin ilk yılında yavru kuşlara çelik ve plastik halkalar takacağız. İkinci yılından itibaren de kuşlara uydu vericili GPS cihazları yerleştirerek göç rotaları ve hayatta kalma oranlarını izleyeceğiz. Elde ettiğimiz verilerle de gerekli koruma stratejilerini geliştireceğiz. Proje, doğaya olan bağlılığımızın, canlılara karşı sorumluluğumuzun bir göstergesidir. Aynı gökyüzünü paylaştığımız bu kuşları korumak, hepimizin görevidir. Katkı sunan tüm kurumlara ve gönüllülere teşekkür ediyor, projenin doğaya ve geleceğe umut olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvan Hakları, Ekonomi, Kartal, Sağlık, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şah Kartal ve Leylekler İçin Koruma Projesi - Son Dakika

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