SAHA 2026'da İşbirliği Paneli

08.05.2026 13:26
Savunma ve havacılık sanayisinde işbirlikleri paneli SAHA 2026'da gerçekleştirildi.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında "Savunma ve Havacılık Sanayisinde Bölgesel ve Küresel İşbirliği" başlıklı panel düzenlendi.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 fuarı devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik kapsamında, Alp Danışmanlık Kurucu Ortağı Alpaslan Erdoğan'ın moderatörlüğünde "Savunma ve Havacılık Sanayisinde Bölgesel ve Küresel İşbirliği" paneli yapıldı.

Panelde konuşan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Mehmet Burçin Gönenli, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki bölgesel ve küresel işbirliklerine değinerek bu alandaki perspektifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savunma sanayisi diplomasisine yönelik neler yapıldığına ilişkin örnekler veren Gönenli, savunma ve havacılık alanında sağlanan başarılara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde gördük ki savunma ve havacılıkta tedarik zincirinin sürdürülebilirliği önemli. Odaklandığımız alanlardan birisi füze sanayisi. Bu alanın önemini özellikle bölgesel dinamiklere baktığımızda görebiliyoruz. İnsansız sistemler, sınır güvenliği, terörle mücadele ile savunma ve tedarik zincirinin dayanıklılığı bizim için önemli. Bu beş alan bizim neye odaklanmamız gerektiğine dair kroki sunuyor."

Gönenli, Türkiye'nin savunma sanayisinde izlediği yolda bölgesel ortaklıkların görüldüğünü ifade ederek "Türkiye olarak hem müttefiklerimizle hem de ortaklarımızla işbirliklerimizi geliştirmek istiyoruz. Transatlantik ülkeleri, bölgesel ve Avrupalı müttefiklerimizden bahsediyorum." diye konuştu.

"SAHA 2026 gerçekten çok etkileyici"

Litvanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Taurimas Valys da SAHA 2026'nın gerçekten etkileyici olduğunu belirterek Türkiye'nin bu organizasyonlarda en iyi ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

NATO müttefikleri arasında ikinci en büyük orduya sahip Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Valys, buradaki şirketlerden çok iyi dönüşler aldıklarını bildirdi.

Valys, Rusya'nın Ukrayna, Gürcistan ve Kırım gibi ülke ve bölgelerde işgaller ve saldırılar yaptığını kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle biz de dirençli olmaya karar verdik. Gayrisafi yurt içi hasılamızın (GSYH) yüzde 5,4'ünü, yani önemli bölümünü, savunma alanına ayırdık. Litvanya ekonomisi büyüyen bir ekonomi. Savunma ve askeri gücümüzü, direncimizi artırmaya karar verdik. Bunu yapmazsak düşman, Ukrayna'da, Gürcistan'da başlattığını bizde de başlatmak isteyebilir. 100 civarında savunma sanayisi şirketimiz var. Bunlar çok proaktif şirketler. Müthiş bir rönesans, yeniden doğuş yaşanıyor ülkemizde bu alanda."

"Türkiye'de savunma sanayisinde son 15 yılda müthiş gelişme var"

Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Larisa Galadza ise savunma diplomasisi yoluyla ortaklıklarını ve işbirlikleri artırabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"SAHA 2026, büyük fırsat Kanada hükümeti için. Kanada Savunma Tedarik Bakanı Stephen Fuhr buraya geldi. Ülkemizde 'Savunma Sanayisi Üst Yöneticiliği (CEO)' ismiyle yeni bir pozisyon oluşturulmuştu. O isim buraya geldi. Şirketlerin üst düzey yöneticileri, bakanlar ve çok sayıda sektörel birlikle görüştü. Türkiye'de savunma sanayisinde son 15 yılda müthiş gelişme var. Bizim de önümüzdeki 5 yılda bunu yapmamız lazım. İşbirliği yapacağız. Türkiye'nin bunu nasıl yaptığını anlamaya çalışacağız. Kanadalı şirketler için de büyük fırsat oldu bu. Onlarla görüştüm. Onlar da burada olanları görmek istiyordu."

Galadza, Kanada'nın bu alana harcayabileceği bütçesinin olduğunu belirterek "Savunmaya ayırdığımız bütçemizi GSYH'nin yüzde 1,5'inden yüzde 2'sine yükselttik. Bütçemiz var. Bu alanda yatırımlarımızı artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

