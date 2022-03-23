SAHA İstanbul ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika
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SAHA İstanbul ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği iş birliği protokolü imzaladı

23.03.2022 10:59
SAHA İstanbul ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği iş birliği protokolü imzaladı

SAHA İstanbul, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSİ) ile iş birliği protokolü imzaladı.

SAHA İstanbul, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSİ) ile iş birliği protokolü imzaladı.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, havacılık alanında uluslararası önemli çalışmalarda yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda, SAHA İstanbul ile SSİ arasında, savunma ve havacılık sanayi ürünlerine pazar bulmak, mevcut pazar paylarını geliştirmek ve savunma sanayi ihracatını geliştirmek amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolde, modern savunma sanayisinin geliştirilmesi ve TSK'nın modernizasyonu ana misyonuyla çıkılan yolda Türk savunma ve havacılık sanayisinin, geliştirdiği özgün ürünlerle TSK ve emniyet güçlerini hızla modernize ederken, kazandığı bu yetkinlikleri de dünyanın dört bir yanındaki dost ve müttefikleriyle paylaşan bir konuma geldiği vurgulandı.

SAHA İstanbul ve SSİ iş birliği kapsamında, koordinasyon ve paylaşımı güçlendirmek, buna ilişkin problem ve gelişme alanlarının tespit edilerek çözüme yönelik uygulamaları hayata geçirmek üzere çalışmalar gerçekleştirilecek, sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin belirlenmesinde ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yapılmasında birlikte hareket edilerek, lüzumlu görülen alanlarda ortak eğitim çalışmaları yapılacak.

Ayrıca, uluslararası savunma ve havacılık sanayi fuarlarına, SAHA İstanbul ve üyelerinin katılımı ile SAHA İstanbul tarafından düzenlenecek SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, SSİ tarafından desteklenecek.

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Havacılık, İstanbul, Uzay, TSK, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SAHA İstanbul ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika


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