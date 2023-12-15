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sahibinden.com Otomobil Piyasası Görünümü Raporu Yayınlandı - Son Dakika
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sahibinden.com Otomobil Piyasası Görünümü Raporu Yayınlandı

sahibinden.com, BETAM ile işbirliği yaparak otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden raporunu yayınladı. Rapora göre, kasım ayında otomobil fiyatları düşüş gösterdi ve talep azaldı.

sahibinden.com Otomobil Piyasası Görünümü Raporu Yayınlandı
15.12.2023 - 18:25,
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sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile birlikte kamuoyuna düzenli veri sağlama misyonuyla çalışmalarının kapsamını genişletti ve ilk "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com'da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu, fiyatlarını, arz ve talep dengesini; araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz eden rapor her ay sektöre dair genel bir perspektif sunmayı hedefliyor.

Buna göre, ortalama satılık otomobil cari fiyatı kasım ayında ekime kıyasla yüzde 2,5 azaldı. Kasım ayında ortalama otomobil fiyatı 879 bin 146 TL oldu. Benzer şekilde, otomobil reel fiyatı da bir önceki aya göre yüzde 6 düştü.

Mayıs ayından itibaren gerilemeye başlayan yıllık fiyat artışı eylülde bir miktar yükselse de ekim ve kasım aylarında düşmeye devam etti ve kasımda yıllık artış yüzde 76,2'ye indi. Ekim'den itibaren ortalama cari fiyatın düşüşe geçmesi dikkati çekti. Ortalama cari fiyat eylülden ekime yüzde 1,5, ekimden kasıma da yüzde 2,5 geriledi. 2023 Kasım verilerine göre otomobil ortalama fiyatı 879 bin 146 TL oldu.

Enflasyondan arındırılmış otomobil ortalama reel fiyatları beş aydır düşüyor. Haziranda 293 olan endeks kasımda 223'e geriledi. Bu düşüş yıllık otomobil reel fiyat artış oranını kasımda yüzde 8,8'e kadar geriletti.

Otomobil talebi pandemi ile belirgin bir düşüş gösterse de kısa sürede toparlanarak 2020 haziran ayında pandemi öncesi seviyesini aşarak yüksek bir seviyeye ulaştı. Ancak, pandeminin devam eden etkileri sebebi ile otomobil talebi yüksek seviyesi kalıcı olmadı.

Talep, 2021 yılının şubat ayına kadar düştü. Bu tarihten itibaren ise döviz kurunda görülen önemli artışlar enflasyon beklentilerini yükselttiğinden hane halklarını tasarruflarını korumak amacıyla gayrimenkule ve otomobile yatırıma yönlendirdi.

Otomobil talebindeki eğilim nisandan itibaren düşüş yönünde

2023 yılında depremden sonraki iki ayda otomobil talebi yükselse de otomobil talebindeki eğilim nisandan itibaren düşüş yönünde oldu. Otomobil talep endeksi ekime kıyasla yüzde 3,7 artmış olsa da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azaldı. Kasım ayının verilerine göre otomobil talep endeksinin güncel değeri 81,7 olarak gerçekleşti.

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak yüze 13,9 oldu. Ancak nisan ayından ekim ayına bu yana canlılık göstergesinde 16,4 puanlık düşüş gerçekleşti.

Kasım ayında gerçekleşen 0,2 puanlık artışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısının yüzde 4,4, satılan otomobil sayısının ise yüzde 3,1 azaldığı görüldü. Hem ilan sayısı hem de satılan otomobil sayısı azaldığından satılan otomobil sayısının satılık otomobil ilan sayısına oranındaki artış bu piyasadaki bir canlanma emaresi olarak değerlendiriliyor. Kapanan ilan yaşı 2022 yılından itibaren talep koşullarına bağlı dalgalanmalar gösterse de yüksek artış veya azalış göstermedi. Satılık otomobil kapatılan ilan yaşı önceki dört ayda olduğu gibi kasımda da uzadı. Kasım ayının verilerine göre kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 2,5 gün artarak 23,8 gün oldu.

Kaynak: AA
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Bahçeşehir Üniversitesi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi sahibinden.com Otomobil Piyasası Görünümü Raporu Yayınlandı - Son Dakika


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