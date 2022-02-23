Şahin'den 70 ülkeye ihracat yapan firmaya ziyaret - Son Dakika
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Şahin'den 70 ülkeye ihracat yapan firmaya ziyaret

23.02.2022 14:54
Şahin'den 70 ülkeye ihracat yapan firmaya ziyaret

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, 70 ülkeye ihracat yapan unlu mamuller firmasında incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, 70 ülkeye ihracat yapan unlu mamuller firmasında incelemelerde bulundu.

1988 yılında el açması yufka ile üretim faaliyetine başlayan ve günümüzde 70 ülkeye ihracat yapan unlu mamuller firmasını ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tesiste incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Şahin, yetkililere teşekkür ederek, bakanlık olarak her türlü üretim ve ihracat faaliyetlerine destek verdiklerinin altını çizdi. - KAYSERİ

Şahin'den 70 ülkeye ihracat yapan firmaya ziyaret
Şahin'den 70 ülkeye ihracat yapan firmaya ziyaret
Şahin'den 70 ülkeye ihracat yapan firmaya ziyaret
Şahin'den 70 ülkeye ihracat yapan firmaya ziyaret

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Mustafa Şahin, İhracat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şahin'den 70 ülkeye ihracat yapan firmaya ziyaret - Son Dakika


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