Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan Çiftçilere Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan Çiftçilere Destek

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu\'ndan Çiftçilere Destek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerle birlikte buğday tohumu ve gübre ekimi gerçekleştirdi. Tohum ve gübre dağıtımının yanı sıra çeşitli tarımsal desteklerin verildiği açıklamasında çiftçilerin emeklerine vurgu yapıldı.

13.11.2024 17:10  Güncelleme: 17:11
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin desteklenmesi için dağıttığı buğday tohumunu ve gübreyi çiftçilerle birlikte toprakla buluşturdu.

Üretimin artması ve çiftçinin desteklenmesi için çiftçilere arpa-buğday tohumu, gübre, hayvan yemi, zeytin-fıstık fidanı, büyükbaş-küçükbaş canlı hayvan, mercimek, yonca ve İtalyan çimi dağıtımı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günler içerisinde çiftçilere buğday-arpa tohumu ve gübre dağıtımı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Damlacık Köyü'ne giderek çiftçilerle birlikte tohum ve gübreyi toprakla buluşturdu.

Çiftçilerimiz büyük emek veriyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçinin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Çiftçilerimize destek olmak, ekilmeyen tarlaların ekilmesini sağlamak amacıyla Şahinbey Belediyesi olarak, buğday arpa mercimek tohumu dağıtıyoruz. Çiftçilerimizle birlikte arpa tohumu ekimi yaptık. Şimdiye kadar 18 milyon 506 bin 400 kg sertifikalı tohum ve 19 milyon 59 bin 600 kg kimyevi gübre desteğinde bulunduk. İnşallah ekimlerimiz çok verimli olacak. Çiftçilerimiz büyük emek sarf ediyorlar. Yaz kış demeden hem kendi rızkını hem de vatandaşlarımızın gıda ihtiyacını karşılamak için çalışıyorlar. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak kendilerine destek oluyoruz. Rabbim bol bereketli bir hasat mevsimi nasip etsin" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan Çiftçilere Destek - Son Dakika

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