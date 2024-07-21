Şahinbey Belediyesi Çiftçilere Fide Desteği Sağlıyor

Ekonomi

Çiftçilere fide desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yılda fidelerin vermiş olduğu mahsulü çiftçilerle birlikte topladı.

Çiftçilere toplam 43 milyon 500 bin adet domates, biber, salatalık, patlıcan ve kavun fidesi dağıtan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çiftçiler ile birlikte domates toplayıp, sohbet etti.

"Çiftçilerimize desteğimizi sürdürüyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtılan fidelerden bereketli ürünlerin ortaya çıktığını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak uzun yıllardır çiftçiye desteğimizi sürdürüyoruz. Bu yıl dağıtmış olduğumuz fidelerin hasadını topluyoruz. Çiftçi kardeşlerimle birlikte domates hasadımızı yaptık. Yerli tohum üzerinden çiftçilere fideleri dağıtıyoruz. Kendi tohumlarımızdan üretilen domatesler şu an tarlada. Buradan pazara ulaşacak. Böylelikle üretimi arttırarak hem çiftçinin kazanmasını sağlıyoruz. Hem de vatandaşlarımızın bu ürünleri daha ucuza almasını sağlıyoruz. Tarla ve Pazar fiyatlarını yakın takipteyim. Fiyatlar birbirine çok yakın. Fakat bu fiyat farkı açılırsa biz Şahinbey Belediyesi olarak gerekli müdahaleyi yapacağız. Gerekiyorsa köylümüzden biz satın alarak pazarda biz satarak aradaki fiyat farkını kapatarak halkımızın bu ürünlere çok daha ucuz ulaşmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

"Soğuk hava deposu kuracağız"

Yeni projeler için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Bu bölgeye bir tarım kooperatif kurarak çiftçilerimizin ürünlerini kooperatif üzerinden toptan satın almayı konuştuk. Ürünleri herhangi bir komisyon kesintisi olmadan doğrudan bunu da tekrar tüketiciye ulaştırmayı planlıyoruz. Şu an bunun çalışmasını yapıyoruz. Gerekiyorsa bu bölgeye soğuk hava deposu yapacağız. Çiftçilerin ürünlerini maliyetinin altına satmasını engellemiş olacağız. Hem de üreticilerin bunun 5 kat fazla pahalı almasının önüne geçmiş olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP