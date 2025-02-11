Sahte Alkol Tehdidi: Denetim İhtiyacı

Ekonomi

Palandöken'den sahte alkollü içecek açıklaması: "Tedbirlerin alınmasında geç kalınıyor"

"Meslek odaları acilen devreye sokulmalı"

"Otokontrol için tanış ve ruhsat sahibi bayilerden alkol alınmalı"

"Yeni yılda 100'ün üzerinde can kaybettik"

"Hastanelerde entübe edilen insanlarımız var"

ANKARA - Alkollü içecek kaynaklı zehirlenme ve ölüm vakalarının endişe verici seviyelere ulaştığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Alkollü içeceklerle ilgili her gün zehirlenme ve ölümcül vakalarla karşılaşıyoruz. Pek çok insan hayatını kaybediyor ya da sakat kalıyor. Medyada izlediğimiz ve ulaşılabilen verilere göre günde 20-30 kişi hayatını kaybediyor. Eskiden tekel kolluk kuvvetleri bu durumu denetliyordu. Dolayısıyla metil alkole ulaşmak çok zordu. Ancak tekstil ve kimya sanayisi nedeniyle bu ürünlerin kullanım alanı genişledi. İnternet üzerinden alkollü içecek yapımının formülleri kolayca paylaşılıyor. Neredeyse herkes kimyager oldu. Ancak bu durum, doğru doz ayarlaması yapılamadığı veya metil alkolün yanlış kullanıldığı durumlarda insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor" dedi.

"Denetimsizlik halk sağlığını tehdit ediyor"

Eskiden olduğu gibi alkol satışı yapan yerlerin denetimlerinde meslek odalarının aktif rol alması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Eskiden alkol ürünleri denetimi meslek odalarının sorumluluğundaydı. Alkol satan noktalar belirgin şekilde denetleniyordu. Şimdi ise yalnızca belirli bir harç yatırarak, ister iş yeriniz olsun ister olmasın, bu ürünlerin satışını yapmak mümkün hale geldi. Meslek odalarının denetimi ortadan kalktı. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı denetimler ise ancak bir vaka meydana geldikten sonra, stok tespitleri ve araştırmalarla sınırlı kalıyor. Bu süreçte de ne yazık ki can kayıpları yaşanıyor. Bir yandan yüksek alkol oranının yanlış ayarlanması, diğer yandan herkesin internet üzerinden formüllere ulaşarak üretim yapması büyük bir risk oluşturuyor. Meslek odalarının devreye alınması ve satış noktalarının belirlenerek denetimlerin sıkılaştırılması gerekiyor. Restoranlar, lokantalar, tekel bayileri, bakkallar ve büfelerdeki denetimler yeniden etkin hale getirilmeli. Hologramlı tekel ürünlerinin satışını yapan yerlerin belirgin olması gerekiyor. Eskiden bu noktalar düzenli olarak denetlenirken, şimdi yalnızca belirli bir bedel yatırarak satış izni almak yeterli oluyor. Ancak denetim eksikliği, insanların hayatlarını kaybetmesine veya sakat kalmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"Yüksek vergiler sahte alkole yönlendiriyor"

Yüksek vergiler ve denetimsizlik nedeniyle onlarca insanın sahte alkole yöneldiğini, bunun için acilen denetimlerin artması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Bir tarafta yüksek vergiler, diğer tarafta denetimsizlik nedeniyle onlarca insanı kaybediyoruz. Aileler perişan oluyor, fakat tepkileri ancak ölüm vakaları medyaya intikal ettikten sonra duyuyoruz. Geçen ay 100'ün üzerinde ölüm yaşandı. Bu ay da benzer rakamlar bekleniyor. Eskiden yılda 500 kişi diyorduk ama bu sayı gün geçtikçe artıyor. Bu konuda tedbirlerin alınmasında geç kalınıyor. Meslek odalarının devreye girmesi ve kontrollerin sıkılaştırılmasıyla bu ölümlü vakaların önüne geçilmesi gerekiyor. Aksi takdirde binlerce insanımızı ya sakat bırakacak ya da ölümcül vakalarla kaybetmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.