Sahte Alkol Tehdidi: Denetim İhtiyacı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sahte Alkol Tehdidi: Denetim İhtiyacı

Geniş Video İzle

Palandöken, sahte alkol kaynaklı ölümler artarken, meslek odalarının acil devreye girmesi gerektiğini belirtti.

11.02.2025 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palandöken'den sahte alkollü içecek açıklaması: "Tedbirlerin alınmasında geç kalınıyor"

"Meslek odaları acilen devreye sokulmalı"

"Otokontrol için tanış ve ruhsat sahibi bayilerden alkol alınmalı"

"Yeni yılda 100'ün üzerinde can kaybettik"

"Hastanelerde entübe edilen insanlarımız var"

ANKARA - Alkollü içecek kaynaklı zehirlenme ve ölüm vakalarının endişe verici seviyelere ulaştığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Alkollü içeceklerle ilgili her gün zehirlenme ve ölümcül vakalarla karşılaşıyoruz. Pek çok insan hayatını kaybediyor ya da sakat kalıyor. Medyada izlediğimiz ve ulaşılabilen verilere göre günde 20-30 kişi hayatını kaybediyor. Eskiden tekel kolluk kuvvetleri bu durumu denetliyordu. Dolayısıyla metil alkole ulaşmak çok zordu. Ancak tekstil ve kimya sanayisi nedeniyle bu ürünlerin kullanım alanı genişledi. İnternet üzerinden alkollü içecek yapımının formülleri kolayca paylaşılıyor. Neredeyse herkes kimyager oldu. Ancak bu durum, doğru doz ayarlaması yapılamadığı veya metil alkolün yanlış kullanıldığı durumlarda insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor" dedi.

"Denetimsizlik halk sağlığını tehdit ediyor"

Eskiden olduğu gibi alkol satışı yapan yerlerin denetimlerinde meslek odalarının aktif rol alması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Eskiden alkol ürünleri denetimi meslek odalarının sorumluluğundaydı. Alkol satan noktalar belirgin şekilde denetleniyordu. Şimdi ise yalnızca belirli bir harç yatırarak, ister iş yeriniz olsun ister olmasın, bu ürünlerin satışını yapmak mümkün hale geldi. Meslek odalarının denetimi ortadan kalktı. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı denetimler ise ancak bir vaka meydana geldikten sonra, stok tespitleri ve araştırmalarla sınırlı kalıyor. Bu süreçte de ne yazık ki can kayıpları yaşanıyor. Bir yandan yüksek alkol oranının yanlış ayarlanması, diğer yandan herkesin internet üzerinden formüllere ulaşarak üretim yapması büyük bir risk oluşturuyor. Meslek odalarının devreye alınması ve satış noktalarının belirlenerek denetimlerin sıkılaştırılması gerekiyor. Restoranlar, lokantalar, tekel bayileri, bakkallar ve büfelerdeki denetimler yeniden etkin hale getirilmeli. Hologramlı tekel ürünlerinin satışını yapan yerlerin belirgin olması gerekiyor. Eskiden bu noktalar düzenli olarak denetlenirken, şimdi yalnızca belirli bir bedel yatırarak satış izni almak yeterli oluyor. Ancak denetim eksikliği, insanların hayatlarını kaybetmesine veya sakat kalmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"Yüksek vergiler sahte alkole yönlendiriyor"

Yüksek vergiler ve denetimsizlik nedeniyle onlarca insanın sahte alkole yöneldiğini, bunun için acilen denetimlerin artması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Bir tarafta yüksek vergiler, diğer tarafta denetimsizlik nedeniyle onlarca insanı kaybediyoruz. Aileler perişan oluyor, fakat tepkileri ancak ölüm vakaları medyaya intikal ettikten sonra duyuyoruz. Geçen ay 100'ün üzerinde ölüm yaşandı. Bu ay da benzer rakamlar bekleniyor. Eskiden yılda 500 kişi diyorduk ama bu sayı gün geçtikçe artıyor. Bu konuda tedbirlerin alınmasında geç kalınıyor. Meslek odalarının devreye girmesi ve kontrollerin sıkılaştırılmasıyla bu ölümlü vakaların önüne geçilmesi gerekiyor. Aksi takdirde binlerce insanımızı ya sakat bırakacak ya da ölümcül vakalarla kaybetmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Zehirlenme, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Sağlık, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sahte Alkol Tehdidi: Denetim İhtiyacı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:55 İstanbul’da kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil edildi İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil edildi
10:49 İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
09:46 3’lü toplantıya damga vuran olay Yavaş’ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış 3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:15 Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
15:38 Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti
15:37 CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan’ın sözleri geldi CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
15:28 Trump “Gazze’yi satın almaya kararlıyım“ dedi, Kremlin’den yanıt gecikmedi Trump "Gazze'yi satın almaya kararlıyım" dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi
15:17 Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti
15:16 Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi Mustafa Mert Koç ile ’Kayıp’ şarkısını söyledi Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi! Mustafa Mert Koç ile 'Kayıp' şarkısını söyledi
15:10 Altaylı’dan Adana Demirspor’un sahadan çekildiği maç için olay iddia Altaylı'dan Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maç için olay iddia
15:06 Adana Demirspor’un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi
15:03 Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift’i ti’ye aldı Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı
14:57 Galatasaray’ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 11:17:01. #1.13#
SON DAKİKA: Sahte Alkol Tehdidi: Denetim İhtiyacı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.