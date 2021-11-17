Üye Girişi
Saimbeyli ayvası organik üretilecek - Son Dakika

Saimbeyli ayvası organik üretilecek

17.11.2021 08:24
Saimbeyli ayvası organik üretilecek

Adana'nın kiraz üretimi ile ön plana çıkan ilçesi Saimbeyli'de son yıllarda üretimi artan ayva, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle organik olarak üretilecek.

Adana'nın kiraz üretimi ile ön plana çıkan ilçesi Saimbeyli'de son yıllarda üretimi artan ayva, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle organik olarak üretilecek. İlçede kurulacak imalathanede reçel ve tatlı gibi mamul ürüne dönüşecek ayva, bölge çiftçisine daha çok kazandıracak.

Saimbeyli ilçesinde Gürleşen başta olmak üzere Himmetli, Tülü ve Yardibi mahallelerinde devam eden ayva hasadına Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de katıldı. Gürleşen Mahallesi'nde üretici Tufan Yıldırım'a ait 40 dekarlık ayva bahçesinde incelemelerde bulunan ve üreticiden bilgi alan İl Müdürü Tekin, son yıllarda Saimbeyli'de ayva üretiminin de ön plana çıktığını ifade etti. Bölgenin ayva yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu belirten Tekin, "Üretim bu yıl çok iyi. Dekara ortalama 4 ton verim alınıyor. Buradan hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmı zincir marketlere satılıyor. Buranın tarımsal altyapısını yerinde inceledik. Üretilen ayvaların burada mamul ürüne dönüşmesi, tatlı, reçel yapılması için kooperatif aracılığıyla bir imalathane kurulması yönünde girişimimiz olacak. Böylece hem ayva üretimi daha da artacak hem de üreticimiz daha çok kazanacak" dedi.

Organik üretim desteklenecek

Saimbeyli bölgesinde üreticilerin organik üretime yakın bir üretim yaptığını gördüklerini kaydeden Tekin, ayva üretiminin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle organik kapsamına alınacağını vurguladı. Üreticilerin organik üretime başlaması için sertifikasyon ücretini bakanlık desteği ile karşılayacaklarını söyleyen Tekin, üreticilerin organik üretimden daha fazla kazanacaklarını ifade etti.

Üretici Tufan Yıldırım ise 40 dekarlık bir alanda ayva üretimi yaptığını belirterek, verim ve rekoltenin bu yıl çok iyi olduğunu söyledi. Ürünün kilosunun bahçede 2,9 liradan satıldığını kaydeden Yıldırım, "Fiyatın 4 lira olmasını bekliyorduk. Buna rağmen üretimimiz iyi olduğu için dekara kazancımız da iyi. Bu bölgede organik üretimin yaygınlaşması ve ayvayı işleyecek tesis kurulması bizi fazlasıyla memnun edecek" şeklinde konuştu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Saimbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Paşaoğlu daha sonra üretici Tufan Yıldırım'a ait bahçede ayva hasadı yaparak bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Saimbeyli ilçesinde Gürleşen, Tülü, Himmetli ve Yardibi mahallelerinde hali hazırda 300 dekar alanda ayva üretimi yapılıyor. - ADANA

Saimbeyli ayvası organik üretilecek
Saimbeyli ayvası organik üretilecek
Saimbeyli ayvası organik üretilecek
Saimbeyli ayvası organik üretilecek
Saimbeyli ayvası organik üretilecek

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Saimbeyli ayvası organik üretilecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti 08:07 Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti 07:23 "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin Karadağ'ı deplasmanda deviren A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı 07:19 Karadağ'ı deplasmanda deviren A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı
Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi 01:22 Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş 23:13 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi 22:32 Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi
Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı 20:37 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak 16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak

Son Dakika Haberleri
08:09 İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim
08:07 Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti
01:31 Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin
01:30 Cizre'de korkutan olay! Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi
01:21 Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi
00:55 Kılıçdaroğlu'nun ikna odaları eleştirisi sonrası gözler uygulamanın kurucusu CHP'li eski vekil Nur Serter'e çevrildi
00:49 Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri
00:48 Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin
00:38 Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak
00:37 Hayatını kaybeden Sezai Karakoç'un "Mona Roza" şiirinde adına akrostiş yaptığı Muazzez Akkaya ilk kez konuştu
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
Son dakika altın ne kadar? Gram ne kadar? Çeyrek ne kadar? Tam altın ne kadar? Son dakika altın ne kadar? Gram ne kadar? Çeyrek ne kadar? Tam altın ne kadar?         
07:55
Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri         
07:22
Cizre'de korkutan olay! Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi Cizre'de korkutan olay! Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi         
01:31
Hayatını kaybeden Sezai Karakoç'un "Mona Roza" şiirinde adına akrostiş yaptığı Muazzez Akkaya ilk kez konuştu Hayatını kaybeden Sezai Karakoç'un "Mona Roza" şiirinde adına akrostiş yaptığı Muazzez Akkaya ilk kez konuştu         
00:37
Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı         
23:00
Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündeme oturacak iddia! Yeni yüzde için referandum gelebilir Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündeme oturacak iddia! Yeni yüzde için referandum gelebilir         
22:22
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 08:28:10. #1.11#
SON DAKİKA: Saimbeyli ayvası organik üretilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement