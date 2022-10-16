Sakarya Nehri kenarında 2 bin 200 metrekareye inşa edilen, idare ofisi, malzeme-paketleme odaları ve soğuk hava deposunun yer alacağı tesiste üretilen mantarlar, market, satış noktaları ve esnaf aracılığıyla vatandaşlarla buluşturulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temel serimi yapılan proje bittiğinde büyükşehirin mantar üretim kapasitesi yıllık 50 tona çıkacak.

Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Sakarya ekonomi haberi: Sakarya'da istiridye mantarı üretim tesisinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.