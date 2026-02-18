Sakarya'nın Ocak İhracatı 558 Milyon Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'nın Ocak İhracatı 558 Milyon Dolar

18.02.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya, Ocak'ta taşıt üretimini %19,62 artırarak ihracatta 7. sıraya yükseldi.

Ocak ayında banttan indirdiği 23 bin 997 taşıtın yüzde 67,90'ını yurt dışına gönderen Sakarya, bu alanda 2025'in aynı dönemine göre üretimini yüzde 19,62, ihracatını yüzde 16,41 artırdı.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya, yeni yıla 558 milyon 944 bin dolarlık dış satımla başladı. Ocak ayında ihracatının yüzde 90,23'lük kısmını sadece otomotiv alanında gerçekleştiren kent, ülkeye 504 milyon 346 bin dolar kazandırdı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 2026'nın ilk ayında 100 bin 864 taşıt üretilirken, bunun 65 bin 425'i yurt dışına gönderildi.

Ocak ayında Türkiye'nin taşıt ihracatının yüzde 24,90'ını karşılayan Sakarya ise ürettiği 23 bin 997 aracın yüzde 67,90'ına denk gelen 16 bin 295'ini dış piyasaya sattı.

Sakarya, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 20 bin 60 olan taşıt üretimini yüzde 19,62, 13 bin 997 olan araç ihracatını ise yüzde 16,41 artırdı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi otomotiv üreticilerine ev sahipliği yapan kent, ocakta 22 bin 54 otomobil, 184 midibüs, 110 otobüs, 82 küçük kamyon, 1567 traktör olmak üzere toplamda 23 bin 997 araç üretti. Buna göre kentte, günde ortalama 774 araç banttan indirildi.

Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

Toyota, ürettiği 22 bin 54 otomobilin 15 bin 412'sini, Otokar 376 midibüs, otobüs ve küçük kamyonun 186'sını, TürkTraktör ise 1567 traktörün 697'sini yurt dışına gönderdi.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Sakarya, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya'nın Ocak İhracatı 558 Milyon Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan’dan Etiyopya Başbakanı’na sürpriz hediye Erdoğan'dan Etiyopya Başbakanı'na sürpriz hediye
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı 2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı
Muşspor, Bursaspor’un stadını istedi: 22 bini versinler, biz doldururuz Muşspor, Bursaspor'un stadını istedi: 22 bini versinler, biz doldururuz
Sri Lanka’da ekonomik felaket sonrası radikal adım: Milletvekili emekli maaşları tarih oldu Sri Lanka'da ekonomik felaket sonrası radikal adım: Milletvekili emekli maaşları tarih oldu
Erciyes Dağı, Karavan tutkunlarının yeni kış rotası haline geldi Erciyes Dağı, Karavan tutkunlarının yeni kış rotası haline geldi

16:53
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı Tarihi galibiyete tarihi prim
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
15:25
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 17:20:39. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya'nın Ocak İhracatı 558 Milyon Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.