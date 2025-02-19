Sakarya'ya 522 Milyon TL'lik Spor Yatırımı Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Sakarya'ya 522 Milyon TL'lik Spor Yatırımı Protokolü İmzalandı

Sakarya\'ya 522 Milyon TL\'lik Spor Yatırımı Protokolü İmzalandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara'da Sakarya'nın 16 ilçesine spor tesisleri ve sahaları yapılmasını içeren 522 milyon TL'lik protokole imza attı. Bu yatırımlarla birlikte şehirde modern spor alanları inşa edilecek.

19.02.2025 14:16  Güncelleme: 14:24
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara'da Sakarya'nın geleceği için 522 milyon TL'lik tarihi bir protokole imza attı. Bu imzayla Sapanca, Erenler, Adapazarı, Kaynarca'ya tam donanımlı spor salonu, spor tesisi ve şehre futbol, basketbol ve voleybol sahaları yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin tek seferde en büyük spor yatırım programlarından birine Ankara'da imza attı. Bu meyanda Sakarya'nın dört bir yanına spor tesisleri ve sahaların yapımı için hazırlanan değeri 522 milyon TL'lik protokol, Alemdar ve tarafların imzasıyla resmiyet kazandı. Bu imzayla birlikte Sapanca, Kaynarca, Erenler, Adapazarı başta olmak üzere şehrin 16 ilçesini barındıran spor yatırımları programa alınmış oldu. Dirençli, sosyal ve yeşil şehrin inşası için senaryoları adım adım hayata geçirdiklerini vurgulayan Alemdar, "Sakarya geçmişten bu yana her alanda başarılı sporcular yetiştiren, güçlü spor kimliği ile ülke sporuna büyük katkıları olan bir şehir. İlk günden bu yana da sporda başarının tesisleşmeden geçtiğini her fırsatta ifade etmiş, şehrimize yeni spor alanları, kapalı spor salonları, modern saha ve tesisleri kazandıracağımızı belirtmiştim. Bugün hamdolsun tarihi bir imzayı daha attık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle yaklaşık değeri 522 milyon lira olan spor yatırımları için protokolü imzaladık. Dirençli, sosyal ve yeşil bir şehrin inşası için tüm senaryoları hayata geçiriyoruz. Sadece bir alanda değil attığımız her adımda bu planı ilmek ilmek işliyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

"Modern, yenilikçi, tam kapsamlı spor tesisleri"

Alemdar Ankara'da Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda imzalanan protokolün detaylarını da paylaşarak, "Bugün Sapanca, Erenler, Adapazarı ve Kaynarca'ya tam donanımlı bir spor salonu inşa etmek için onayımızı aldık. Ayrıca tam teşekküllü bir futbol tesisini de şehrimize kazandırıyoruz. Sporu yaygınlaştırmak adına büyük önem verdiğimiz onlarca futbol, voleybol ve basketbol sahalarından oluşan çalışmalar da yatırım programımızda yer alıyor. Şehrimize, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda gerçekleştirilen imza töreninde TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kardan, ilçe belediye başkanları yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sakarya'ya 522 Milyon TL'lik Spor Yatırımı Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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