Üye Girişi
Salgın hastalıklardan korunmak isteyenler arı ürünlerine yöneldi - Son Dakika

Salgın hastalıklardan korunmak isteyenler arı ürünlerine yöneldi

09.01.2022 00:57
Salgın hastalıklardan korunmak isteyenler arı ürünlerine yöneldi

Kış aylarında daha çok görünen salgın hastalıklardan korunmak ve güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak isteyenler, arı ürünlerine büyük rağbet gösteriyor.

Kış aylarında daha çok görünen salgın hastalıklardan korunmak ve güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak isteyenler, arı ürünlerine büyük rağbet gösteriyor.

Bağışıklığın her zamankinden daha önemli hale gelmesi ile arı ürünlerine talep yüzde 50 artış gösterdi. Pandemi sürecinde önem kazanan bağışıklığı destekleme arayışı vatandaşları arı ürünlerine yöneltti. Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiren arı ürünlerinin başında gelen bal ise vatandaşların ilk tercihleri arasında yer aldı. Balın yanı sıra, propolis, polen gibi katma değerli arı ürünleri, bağışıklık destekleyici özellikleriyle en çok rağbet gören ürünler oldu. Arı ürünlerine artan talep ise satıcıların yüzünü güldürdü.

"Pandemi ile birlikte satışlarımız yüzde 50 arttı"

Denizli'de bal satarak geçimini sağlayan Mustafa Dağlı, son zamanlarda artan salgın ve soğuyan hava ile birlikte bağışıklık sisteminin güçlendirmek isteyen vatandaşların arı ürünlerine talep gösterdiğini söyledi. Dağlı, artan bal satışlarından memnun olduğunu belirterek, "Arının her çeşit ürünü şifadır. Bunun polen arı sütü, balı, propolis son zamanda talep görmeye başladı. Her hastalıkta kullanılmaya başlandı. Bal her şeye dermandır. Her çeşit bitkiden gıdasını ve vitamini alıyor. Hastalıklara kekik balı, kestane ballı iyi geliyor. Pandemi ile birlikte satışlarımız yüzde 50 arttı. Arı ürünleri insan vücuduna bağışıklık kazandırıyor. Grip hastalığına da iyi geliyor.

"Bal bir antibiyotiktir"

Balın birçok derde deva olduğunu söyleyen Mustafa Dağlı, vatandaşların sahte bal ürünlerinde dikkat etmesi konusunda uyardı. Dağlı, "Bal bir antibiyotiktir. Vatandaşlar en çok çam balına talep gösteriyor. Çünkü onu yemesi biraz dilde hafiftir. Süzme balın 70-80 TL'ye satılması lazım. Petek bal 100 TL'ye satılması lazım. Vatandaşalar gerçek bala kaşığı bandırdığı zaman hiç kırılmaması gerekiyor. Bal kaşıkta uzayıp ve kopmaması çok önemli. ya da kopya kalemi ile balı parmağınıza yazıyorsa o sahtedir. Bir de damak tadı da balın iyisi ve sahtesini belli eder" ifadelerini kullandı.

"Bu yaşıma kadar doktora gidip kafam ağrıyor demedim"

Ömrü boyunca devamlı bal tükettiğini ve bal tüketmesi sayesinde doktor yüzü görmediğini anlatan Mustafa Gürsen ise, herkese bal yemeyi tavsiye etti. Gürsen, "Kendi ülkemizde yetişiyor. Herkesin balı yemesini tavsiye ederim. Balı yiyen insanın ömrü uzar. 70 yaşındayım balı devamlı kullanıp ve yiyorum. Bu yaşıma kadar doktora gidip kafam ağrıyor demedim. Tabi bu balın sayesinde oldu" diye konuştu. - DENİZLİ

YORUMLAR
500

Mustafa Dağlı, Türk Lirası, Pandemi, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Salgın hastalıklardan korunmak isteyenler arı ürünlerine yöneldi - Son Dakika Ekonomi


Kazakistan'da kaosu zirveye taşıyacak sözler! Cumhurbaşkanı'ndan eylemcilere: Onları öldürmeliyiz Kazakistan'da kaosu zirveye taşıyacak sözler! Cumhurbaşkanı'ndan eylemcilere: Onları öldürmeliyiz         
00:24
Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü         
21:55
Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız         
17:32
Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi         
16:23
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor         
15:39
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi         
08:01
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:01 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı
23:15 Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi
22:56 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma
22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
22:14 Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 01:12:31. #1.13#
SON DAKİKA: Salgın hastalıklardan korunmak isteyenler arı ürünlerine yöneldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement