Salihli'de Kurban Bayramı öncesinde pazar ve manavlar 4 gün açık olacak

Ekonomi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı İdris Özer, Kurban Bayramı dolayısıyla Çarşamba Pazarı'nın, 4 gün açık olacağını söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde Salihli Çarşamba Pazarı'nın yanı sıra manavların Arefe günü akşamına kadar açık kalacağını belirten Oda Başkanı Özer, "Vatandaşlarımız alışverişlerini bugün, perşembe, cuma ve cumartesi günü açık olacak olan pazar esnafımızdan ve manavlarımızdan güvenilir bir şekilde yapabilir. Halkımız için gerekli önlemler alınmış bulunmaktadır. Vatandaşlarımızı bayram alışverişi için pazarlara ve manav dükkanlarımıza davet ediyorum. Çünkü pazarlarımız günlük taze kaliteli ve uygun fiyatlara satılan yerlerdir. Türk milletinin örf ve adetlerinde genel kültüründe doğal olan pazarlar vardır. Bayram haftası sebebi ile sebze, meyve, tuhafiye ve şarküteri ürünlerimizi sizlere sunacağız. Hepinize bereketli alışverişler diliyorum" diye konuştu. - MANİSA