Salihli'de toprak analizi ücreti 900 TL'den 350 TL'ye düşürüldü - Son Dakika
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Salihli'de toprak analizi ücreti 900 TL'den 350 TL'ye düşürüldü

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Salihli\'de toprak analizi ücreti 900 TL\'den 350 TL\'ye düşürüldü
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Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toprak analizi ücretini 900 TL'den 350 TL'ye düşürdü. Üreticiler analizi daha uygun maliyetle yaptırabilecek; bilinçli gübrelemeyle girdi maliyetlerinin azaltılması, verim ve kalitenin artırılması hedefleniyor.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik toprak analizi ücretinin 900 TL'den 350 TL'ye düşürüldüğünü açıkladı.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, tüm üreticilerin toprak analizi yaptırarak gübreleme işlemlerini analiz sonuçlarına göre gerçekleştirmeleri tavsiye edildi. Toprak analizinin, üreticilerin daha bilinçli gübreleme yapmasına imkan sağlayacağı belirtilirken, bu sayede girdi maliyetlerinin azaltılması, ürünlerde verim ve kalitenin artırılması hedefleniyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, üreticilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde toprak analizi yaptırabilecekleri bildirildi.

Toprak analizi ücretinin 900 TL'den 350 TL'ye düşürülmesiyle üreticilerin daha uygun maliyetle analiz hizmetinden yararlanabileceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Salihli'de toprak analizi ücreti 900 TL'den 350 TL'ye düşürüldü - Son Dakika
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