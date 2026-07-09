Salihli'de Üzüm Hasadı Öncesi Pestisit Kontrolü - Son Dakika
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Salihli'de Üzüm Hasadı Öncesi Pestisit Kontrolü

Salihli\'de Üzüm Hasadı Öncesi Pestisit Kontrolü
09.07.2026 11:43
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Salihli'de üzüm hasadı öncesi pestisit kalıntı kontrolleri devam ediyor, güvenilir gıda hedefleniyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bölgenin en önemli ihracat ürünü olan üzüm hasadı öncesinde pestisit kalıntısının kontrolüne yönelik numune alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bağlardan hasat öncesi üzüm numuneleri alınarak pestisit kalıntısı analizleri için incelemeye gönderiliyor.

Yapılan denetimlerle bitkisel üretimde gıda güvenilirliğinin sağlanması, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıdanın sofralara ulaştırılması amaçlanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hasat öncesi denetim ve numune alma çalışmalarının üretimde kalite ve güvenilirliği artırmak amacıyla belirlenen program doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Salihli'de Üzüm Hasadı Öncesi Pestisit Kontrolü - Son Dakika

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