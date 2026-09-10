Salihli OTB\'de jeotermal kaynaklar tarımsal üretim için masaya yatırıldı

Manisa'nın Salihli ilçesi Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) jeotermal kaynakların değerlendirilmesine yönelik mevcut durum ve gelecekte yapılabilecek çalışmaların ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Salihli Kaymakamı ve Salihli Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü Serhat Aladağ, Salihli OTB Müdürü Ali Demir ve ilgili teknik personel katıldı. Toplantıda Salihli OTB sınırları içerisinde bulunan jeotermal kaynaklar, mevcut kuyulara ilişkin teknik veriler ve ruhsat durumları değerlendirildi. Jeotermal kaynakların OTB kapsamında değerlendirilme imkanları ile önümüzdeki süreçte yürütülebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri ise jeotermal kaynakların tarımsal üretimde kullanılması oldu. Kaynakların sürdürülebilir ve verimli şekilde değerlendirilerek Salihli OTB'nin enerji ihtiyacına katkı sağlaması ve jeotermal ısıtmalı sera yatırımlarında kullanılması amacıyla yürütülebilecek teknik ve idari süreçler ele alındı. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, bölgede bulunan jeotermal kaynakların tarımsal üretime kazandırılması ve sera yatırımlarında etkin şekilde kullanılması konusunda çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.