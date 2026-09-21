Salihli Tarım Müdürlüğü, Akdeniz Meyve Sineği çıkışı tespit etti, üreticileri uyardı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, teknik personeller tarafından yapılan sürveylerde Akdeniz Meyve Sineği çıkışlarının başladığının tespit edildiğini duyurdu. Üreticilere mücadele çağrısı yapıldı.

Salihli'de tarımsal üretimi tehdit eden Akdeniz Meyve Sineği ile ilgili üreticilere önemli uyarı geldi. Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirilen sürveylerde, Akdeniz Meyve Sineği çıkışlarının başladığı belirlendi.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, özellikle Trabzon hurması, ayva, elma ve nar bahçelerinde üreticilerin zararlıya karşı gerekli mücadeleyi başlatması gerektiği bildirildi.

Üreticilerin, söz konusu ürünlerde Akdeniz Meyve Sineğine karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanarak mücadele etmesi istendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin ürün kayıplarının önüne geçebilmesi için gerekli tedbirleri zamanında almasının önemine dikkat çekti.