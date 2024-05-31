Samsun Büyükşehir Belediyesi, SAMAİR araçlarını tanıttı

Ekonomi

Samsun'da Çarşamba Havalimanı ile şehir merkezi ve ilçeler arasındaki ulaşım hizmetini verecek olan Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı SAMAİR araçları, güzergahlar ve seferler meydanda tanıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan'ın talimatı ile Samsun-Çarşamba Havalimanı ile şehir merkezi ve ilçeler arasındaki ulaşım hizmeti, özel şirketten alınarak belediye tarafından karşılanacak. 1 Haziran'dan itibaren başlayacak hizmet öncesinde SAMAİR olarak markalandırılan araçların, yol güzergahının ve seferlerin lansmanı yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan lansmana Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı. Başkan Doğan, araçları inceledi ve şoförlere başarılar diledi.

"Uçaktan inen yolcuları artık biz karşılayacağız"

Havalimanına gelen ve giden yolcuları belediye olarak kendilerinin karşılayıp, ulaşım hizmetlerini yerine getireceklerini ifade eden Başkan Doğan, "1 Haziran'dan itibaren havalimanı ve havalimanından olan seferleri Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMULAŞ olarak, SAMAİR ismi ile başlatıyoruz. Samsun'a havayolu ile gelen, uçaktan inen misafirlerimizi ilk defa SBB olarak biz karşılamış olacağız. Gideni, geleni uğurlayıp, karşılayacağız. İnşallah bu hizmeti kaliteli bir şekilde, insanımıza yaraşır, Samsun'u temsil eden bir hizmet şekliyle sunmuş olacağız" dedi.

"Vatandaşlar bilsin ve duysun diye araçları, güzergahı, seferleri meydanda sergiledik"

Taşımacılık hizmetinin daha detaylı bilinmesi için bugün meydanda bir lansman gerçekleştirdiklerine de değinen Doğan, "Bugün göreve başlayacak olan arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Hem araçlarımızı Samsunlular da görsün, kırmızı-beyaz araçlarımızın meydandaki varlığından da mutlu olsunlar ve yarın hizmete gireceğini duysunlar istedik. Vatandaşlar da konuya çok büyük ilgi gösterdi. Herkes, havalimanı taşımacılığı hizmetinin belediye tarafından verilmesinden mutluluk duyuyor. Ben de hizmette emeği olan herkese teşekkür ediyor; şoförlerimize kazasız, belasız yolculuklar diliyorum. Taşımacılık hizmeti 3 tip araçla yapılacak. Büyük otobüs, küçük otobüs ve minibüsler ile bu taşımacılığı gerçekleştireceğiz. Ringe kadar taşıyanlar, doğu ve batıya ayrı taşıyanlar var. Sefer saatleri ve güzergahları da meydana koyduğumuz panolarla duyurduk. Belirtilen şekliyle tüm duraklarda durarak, yolcularımızı alıp indireceğiz" diye konuştu.

Ücret tarifesi

SAMAİR ücret tarifesi ise Bafra-Havalimanı Samkart 103 TL (115,75 TL kredi kartı), 19 Mayıs-Havalimanı Samkart 89 TL (102,5 TL kredi kartı), Atakum-Havalimanı Samkart 79 TL (91 TL kredi kartı), İlkadım-Havalimanı Samkart 66 TL (76,5 TL kredi kartı), Tekkeköy-Havalimanı Samkart 35 TL (40,25 TL kredi kartı) ve Çarşamba-Havalimanı Samkart Samkart 51 TL (59,25 TL kredi kartı) olarak belirlendi.

Güzergah ve seferler

H1 numaralı taşımacılık hizmeti OMÜ Batı Garajı, Cağaloğlu Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Ankara Bulvarı, İlkadım Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Havalimanı güzergahından olacak. Seferin durak yerleri ise OMÜ Batı Garajı, Pelitköy Bulvar, Vatan Caddesi, Gaffar Okan Kavşağı, Meltem, Okullar Bölgesi, Derecik Kavşağı, Tekkeköy ve Havalimanı olacak.

H2 numaralı taşımacılık hizmeti Toplu Taşıma Transfer Merkezi, 100. Yıl Bulvarı, Karadeniz Caddesi, Akdeniz Caddesi, Akçaabat Sokak, 11. Sokak, İlkadım Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve havalimanı güzergahından olacak. Seferin durak yerleri ise 30 Ağustos İlköğretim Okulu, Sait Bey, Gürbüz Cami, Lise Kavşağı, İlim Yayma Vakfı, Varol Sitesi, Atasam, Soğuksu, Canik Belediyesi, Belediye Evleri Aktarma, Lovelet, Tekkeköy ve Havalimanı olarak belirlendi.

H3 numaralı taşımacılık hizmeti Bafra, 19 Mayıs, Atatürk Bulvarı ve havalimanı güzergahından olacak. Seferin durak yerleri ise Bafra Otogar, Ballıca Kavşağı, Dereköy yolu, Taflan un fabrikası, polis okulu, Çakırlar, Turgut Özal, eczaneler, Pelitköy, Tuğba Evleri, Atakent, Ömürevleri, Türk-iş, DSİ, Endüstri Meslek Lisesi, Karayolları, Fener, Gençlik Parkı, Gar, Kılıçdede, AVM'ler, Tekkeköy ve havalimanı olarak duyuruldu.

H4 numaralı taşımacılık hizmeti ise Çarşamba Vefa, Yeni Samsun Caddesi, Atatürk Bulvarı ve havalimanı güzergahından olacak. Seferin durakları ise Çarşamba Doğu yakası, Dörtyol, Beylerce, Dikbıyık, Irmaksırtı, Çınarlık Yolu ve havalimanı olarak planlandı. - SAMSUN