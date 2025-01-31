SAMEKS Endeksi Ocak'ta D düştü

Ekonomi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS) ocakta önceki aya göre 2,6 puan azalarak 48,6 değerine geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS Bileşik Endeksi ocak ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 48,6 puana gerileyerek, 2025'e düşüşle başladı ve bir önceki aya göre 2,6 puan azalış kaydetti.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi'nin 5,2 puan azalarak 46,0 seviyesine gerilemesi, Bileşik Endekste kaydedilen düşüşün belirleyicisi oldu.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise önceki aya göre 2,1 puan artarak 52,9 seviyesine yükseldi ve artış eğilimini ocak ayında da sürdürdü.

Hizmet sektöründe gözlemlenen azalışta iş hacmi alt endeksinin 6,7 puan birden azalarak 39,3 seviyesine gerilemesi etkili oldu. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerin artışından destek bulan üretim alt endeksi, 52,2 puana yükselerek olumlu görünüm arz etti.

Böylece ocak ayında talep koşullarındaki bozulmanın hizmet sektöründe belirgin bir şekilde hissedildiği görüldü.

İmalat sektöründe ise 5 aylık bozulmanın yavaşladığı aralık ayının ardından, ocak ayında da iyileşme kaydedildi ve Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi yeni siparişlerin etkisiyle ivme kazandı.

Bu gelişmeler neticesinde aralık ayında referans değerin üzerinde gerçekleşerek yılı pozitife kapatan SAMEKS Bileşik Endeksi, yılın ilk ayında yeniden azalış eğilimine girerek 2025'e negatif bir başlangıç yaptı.