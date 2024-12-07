Samsun 2. El Oto Pazarında Yılsonu Hareketi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun 2. El Oto Pazarında Yılsonu Hareketi

Samsun 2. El Oto Pazarında Yılsonu Hareketi

Samsun'da 2. el oto pazarında yılsonu hareketliliği artmışken, alıcı ve satıcılar fiyatlardan şikayetçi.

07.12.2024 14:12
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Samsun'da 2. el oto pazarında yılsonu hareketliliği yaşanıyor.

Yeni yılda araç fiyatlarının yükselme durumuna göre hareket eden vatandaşlar, bütçelerine uygun araç bulmak için 2. el oto pazarının yolunu tutuyor. Satıcılar kalabalığın sadece fiyat sormasından, alıcılar ise hem bütçe hem de hasarsız araç bulamamaktan yakındı.

"Pazarda hareketlilik var"

Yılsonu yaklaşırken oto pazarının eskiye oranla oldukça hareketli olduğuna dikkat çeken alıcı Gülahmet Altundal, "Şu anda pazarda bir hareketlilik var. Uzun zamandır bu kadar hareketli görmemiştim. İnşallah bu durum alışverişlere de yansır. Bir araç almak istiyorum. Bütçemiz 500 bin TL" dedi.

"Araç alma zamanı"

Bu dönemin araç almak için uygun bir zaman olduğunu belirten satıcı Mert Maden, "Aracımı satmak için pazara getirdim. 440 bin TL'den satışa çıkardım. Henüz teklif veren olmadı. Herkes fiyat sorup gidiyor. 2 haftadır pazara geliyorum. Şu an araç alma zamanı" diye konuştu.

"1-2 güzel araba bulduk"

Pazarda kendilerine uygun 1-2 araç olduğunu belirten alıcı Aydın Binici, "Araç almak için pazara geldik. Araçları inceliyoruz. 1-2 güzel araba bulduk ama onun haricinde hep eski araçlar var. Bence şu anda araç alınabilir. Yılbaşından sonra fiyatlar yükselebilir. Hem yılsonunun yaklaşması hem de havanın güzel olması pazardaki kalabalığı artırmış olabilir" şeklinde konuştu.

"Araç fiyatları pahalı değil"

Fiyatı makul otomatik araç baktığını söyleyen alıcı Yılmaz Ayhan, "Ben de araç bakmaya geldim. Alıcıdan daha fazla satıcı var. Ben yüksek model otomatik bir araç bakıyorum. 650 bin TL civarında bütçem var. Gördüğüm kadarıyla araç fiyatları pahalı değil. Temiz, bütçemize uygun bir araç bulursam alacağım" ifadelerini kullandı.

"Bütçem 250 bin TL, 280 bin TL istediler"

Baktığı araç ile bütçesi arasında 30 bin TL gibi bir fark olduğunu aktaran alıcı Yıldıray Akkuş, "Baktığım araca 280 bin TL istediler. Piyasaya göre bana yüksek geliyor. Araştırmaya devam ediyorum. 250 bin TL param var. Henüz bir karar vermedim. 'Yeni yılda zam var' diyorlar. 2024'teki yeni araçlar tam satılamadı. Yeni yılda yeni arabalar gelecek. Pazarda kalabalık var ama pazarlığa rastlamadım. Herkes geliyor ama pazarlık yapmıyor" açıklamasında bulundu.

Pazarda en çok 700 bin liraya kadar olan araçlar el değiştiriyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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