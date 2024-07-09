Samsun, 2024 yılında kruvaziyer turizmi ile 57 bin turisti ağırlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun, 2024 yılında kruvaziyer turizmi ile 57 bin turisti ağırlayacak

Samsun, 2024 yılında kruvaziyer turizmi ile 57 bin turisti ağırlayacak

Samsun'da 2024 yılı turizm sezonunda planlanan 44 seferle yaklaşık 57 bin turist, kruvaziyer turizmi kapsamında Samsun'u ziyaret edecek. Rus turistler, şehirdeki doğal güzellikler, tarihi ve kültürel zenginliklerin yanı sıra alışveriş olanaklarından ve misafirperverliklerinden memnun kalmaktadır. Samsun'daki ticari işletmeler ve sektör, seferlerin artırılmasını istemektedir.

09.07.2024 14:44
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Samsun'da 2024 yılı turizm sezonu kruvaziyer turizmi kapsamında planlanan toplam 44 sefer ile yaklaşık 57 bin turist daha Samsun'u ziyaret edecek.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Samsun'da 2024 yılı turizm sezonu kruvaziyer turizmi açısından hızlı başladı. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında Rus bandıralı Astoria Grande kruvaziyer gemisi Samsun'a beş sefer demir attı. Her seferde yaklaşık bin 300 Rus turist Samsun Limanına ayak bastı. Önümüzdeki süreçte planlanan toplam 44 sefer ile yaklaşık 57 bin turist Samsun'u ziyaret edecek.

Konaklama planları yapılıyor

Genellikle perşembe günleri Samsun'a gelen Astoria Grande yolcuları hem Samsun'u hem de tur programına dahil edilen Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'nu ilgiyle geziyor. Önümüzdeki yıldan itibaren de turistlerin Samsun'da konaklaması için planlama yapılıyor.

Tur operatörlerinden alınan bilgiye göre, Rus turistler Samsun'daki alışveriş mekanlarında giyim, ayakkabı, züccaciye ve ev tekstili mağazalarında her türlü ürünü bulabiliyorlar. Şehrin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve özellikle esnafın hoşgörüsünden oldukça memnun olduklarını belirtiyorlar. Kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyleyen Rus misafirler, Samsun'un kruvaziyer rotalarında bulunmasını tercih ediyorlar. Bol bol alışveriş yapan turistler plajlarda denize girmeyi de ihmal etmiyorlar. Coğrafi işaretli Bafra pidesi, Çarşamba pidesi ve nokul gibi gastronomi zenginliklerimizin tadına bakan Ruslar, restoran işletmelerine büyük ilgi gösteriyorlar. Halkın hoşgörülü ve misafirperver davranışlarından çok memnun kalan turistler, ülkelerine döndüklerinde Samsun'un adeta birer tanıtım elçisi gibi davrandıklarını söylüyorlar.

Şehirdeki ticari işletmeler ve sektör de bu durumdan oldukça memnun. Seferlerin arttırılarak devamını istiyorlar. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun, 2024 yılında kruvaziyer turizmi ile 57 bin turisti ağırlayacak - Son Dakika

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