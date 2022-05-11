Samsun 6. İnşaat Fuarı yarın kapılarını açacak - Son Dakika

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen Samsun 6. Yapı, İnşaat Malzemeleri, Asansör, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak.

TÜYAP öncülüğünde Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu ile Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun şube iş birliğinde hazırlanan fuar, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek fuarda inşaat sektöründeki yeniliklerin yanı sıra çatıdan tabana, dış cepheden kapı pencereye, boya malzemelerinden yalıtıma, tesisattan inşaat makinelerine kadar pek çok ürün sergilenecek.

Ziyaretçilere 12 Mayıs'ta kapılarını açacak fuar, 15 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak.