Samsun Atakum Belediyesi'nde Araç Bakımı ve Üretim Atölyeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsun Atakum Belediyesi'nde Araç Bakımı ve Üretim Atölyeleri

Samsun Atakum Belediyesi\'nde Araç Bakımı ve Üretim Atölyeleri

Samsun'un Atakum Belediyesi'nde belediyeye ait araçların bakımı, konteyner üretimi ve pano yapımı gibi birçok çalışma belediye bünyesindeki atölyelerde gerçekleştiriliyor.

28.08.2024 17:27  Güncelleme: 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum Belediyesi'nde belediyeye ait araçların bakımı, konteyner üretimi ve pano yapımı gibi birçok çalışma belediye bünyesindeki atölyelerde gerçekleştiriliyor.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'in kamu kaynaklarını verimli kullanmak için başlattığı çalışmalarla belediyeye ait araç, iş makinelerinin bakım ve onarımı belediye bünyesinde oluşturulan atölyelerde yapılıyor. Önemli üretim çalışmalarının da gerçekleştirildiği atölyelerde pano, tabela yapımı, park donanımları ve konteyner üretimi gibi geniş yelpazede hizmet veriliyor. Çalışmalarda, belediyenin farklı birimlerinden çok sayıda teknik eleman görev alıyor.

Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Davud Gök, müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek en iyi hizmeti sunmak için hareket ettiklerini söyledi. Gök, "Belediyemiz bünyesinde bulunan müdürlüğümüze ait atölyelerimizde, araçların bakım ve onarımları kendi personelimiz tarafından yapılmaktadır. Aynı şekilde iş makinelerinin ağırlıklı olarak bulunduğu, bakım ve onarımlarının yapıldığı bir atölyemiz daha var. Reklam ve tabela atölyesinde belediyemize ait tüm araç giydirmeleri, reklamları, pano yapımı gerçekleştiriliyor. Elektrik atölyesinde ise ilçemizde bulunan tüm parkların, kamu binalarının aydınlatılmasında elektrik, elektronik tüm ihtiyaçlara destek vermekteyiz. Ağaç doğrama atölyesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müzde bulunan tüm parkların bakım ve onarımını, piknik masalarının üretimini kendi bünyemizde yapıyoruz. Belediyemizin tüm araçlarının lastik bakım onarımlarını, lastik atölyesinde yapmaktayız. Demir doğrama atölyemizde, Temizlik İşleri Müdürlüğü'müze ait konteyner üretimi, yerinde boyama, onarım faaliyetleri sürdürmekteyiz. Kendi araçlarımızın yağlama, yıkama, bakım, onarım işlemleri ise yağlama atölyelerimizde kendi ustalarımız tarafından gerçekleştiriliyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Atakum, samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun Atakum Belediyesi'nde Araç Bakımı ve Üretim Atölyeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
07:49 Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia’yı maçında yalnız bırakmadı Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
01:08 İtfaiye araçları peş peşe geldi Metris Cezaevi’nde hareketli saatler İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde hareketli saatler
00:47 Netanyahu’yu ’’İran’’ korkusu sardı En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor Netanyahu'yu ''İran'' korkusu sardı! En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
23:40 THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:39 Saatler önce ağlayarak yardım istemiş Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu Saatler önce ağlayarak yardım istemiş! Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 18:07:18. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Atakum Belediyesi'nde Araç Bakımı ve Üretim Atölyeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement