Samsun Atakum Belediyesi\'nde Araç Bakımı ve Üretim Atölyeleri

Ekonomi

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum Belediyesi'nde belediyeye ait araçların bakımı, konteyner üretimi ve pano yapımı gibi birçok çalışma belediye bünyesindeki atölyelerde gerçekleştiriliyor.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'in kamu kaynaklarını verimli kullanmak için başlattığı çalışmalarla belediyeye ait araç, iş makinelerinin bakım ve onarımı belediye bünyesinde oluşturulan atölyelerde yapılıyor. Önemli üretim çalışmalarının da gerçekleştirildiği atölyelerde pano, tabela yapımı, park donanımları ve konteyner üretimi gibi geniş yelpazede hizmet veriliyor. Çalışmalarda, belediyenin farklı birimlerinden çok sayıda teknik eleman görev alıyor.

Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Davud Gök, müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek en iyi hizmeti sunmak için hareket ettiklerini söyledi. Gök, "Belediyemiz bünyesinde bulunan müdürlüğümüze ait atölyelerimizde, araçların bakım ve onarımları kendi personelimiz tarafından yapılmaktadır. Aynı şekilde iş makinelerinin ağırlıklı olarak bulunduğu, bakım ve onarımlarının yapıldığı bir atölyemiz daha var. Reklam ve tabela atölyesinde belediyemize ait tüm araç giydirmeleri, reklamları, pano yapımı gerçekleştiriliyor. Elektrik atölyesinde ise ilçemizde bulunan tüm parkların, kamu binalarının aydınlatılmasında elektrik, elektronik tüm ihtiyaçlara destek vermekteyiz. Ağaç doğrama atölyesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müzde bulunan tüm parkların bakım ve onarımını, piknik masalarının üretimini kendi bünyemizde yapıyoruz. Belediyemizin tüm araçlarının lastik bakım onarımlarını, lastik atölyesinde yapmaktayız. Demir doğrama atölyemizde, Temizlik İşleri Müdürlüğü'müze ait konteyner üretimi, yerinde boyama, onarım faaliyetleri sürdürmekteyiz. Kendi araçlarımızın yağlama, yıkama, bakım, onarım işlemleri ise yağlama atölyelerimizde kendi ustalarımız tarafından gerçekleştiriliyor" dedi. - SAMSUN