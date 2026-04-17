Samsun B2B Etkinliği: 1.7 Milyar TL Potansiyel
Samsun B2B Etkinliği: 1.7 Milyar TL Potansiyel

17.04.2026 19:15
Samsun'da düzenlenen B2B Networking etkinliğinde 1.745 milyar TL'lik ticari potansiyel oluşturuldu.

Samsun'da düzenlenen ve Karadeniz Bölgesi'nin en kapsamlı iş dünyası organizasyonları arasında gösterilen Samsun B2B Networking etkinliğinin ikinci yılında rekor kırılarak, 1 milyar 745 milyon TL'lik ticari potansiyel oluşturuldu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu öncülüğünde; Enterprise Europe Network ve KOSGEB iş birliğiyle, Paycell ana sponsorluğunda "Samsun B2B Networking - Yapay Zeka Gücüyle Akıllı İş Bağlantıları" organizasyonu bu yıl ikinci kez düzenlendi.

Geçen yıl bin 400'ün üzerinde katılımcı, 2 bin 194 B2B görüşmesi ve 1,37 milyar TL'lik ticari potansiyel ile dikkat çeken organizasyon, bu yıl daha da büyüyerek 32 farklı şehirden bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı. Etkinlikte toplam 2 bin 325 B2B eşleşmesi gerçekleştirilirken, 1 milyar 745 milyon TL'lik ticari potansiyel oluşturuldu.

İş dünyasının geleceği masaya yatırıldı

Girişimciler, yöneticiler, yatırımcılar ve profesyonellerin bir araya geldiği programda, yapay zeka destekli eşleşmelerle bilgi paylaşımı sağlandı, yeni iş birliklerinin temelleri atıldı. Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen "İş Dünyasında Dönüşüm: İş birliği, Üretim ve Gelecek Vizyonu" başlıklı oturumda, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, iş insanı Kadir Erol Beytekin ile TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Onur Öztekin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmacılar, değişen ekonomik dinamikler, dijitalleşmenin etkileri ve sürdürülebilir büyüme stratejilerine dikkat çekerek, yapay zeka destekli çözümlerin rekabet avantajı sağladığını vurguladı. Kurumlar arası iş birliklerinin güçlendirilmesinin bölgesel kalkınma açısından kritik öneme sahip olduğu ifade edilirken, genç girişimcilerin desteklenmesi ve yerel üretimin küresel pazarlara açılması gerektiği belirtildi.

Sektörün öncü isimlerinden önemli paylaşımlar

Programda ayrıca sektörün önde gelen isimleri de bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Farklı şirketlerden üst düzey yöneticiler; dijitalleşme, e-ticaret altyapıları, lojistik çözümleri ve marka yönetimi konularında sunumlar gerçekleştirdi. Konuşmacılar, sürdürülebilir büyüme için teknoloji odaklı dönüşümün kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Onur Öztekin, rekor katılımla gerçekleşen organizasyonun iş dünyası açısından önemli bir buluşma zemini oluşturduğunu belirtti. Yapay zeka destekli eşleşmelerin yeni iş birliklerine kapı araladığını ifade eden Murzioğlu ve Öztekin, organizasyonda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
