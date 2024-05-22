Samsun Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tasarladığı El Çantası Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından Tescillendi

Ekonomi

Samsun Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından tasarlanan el çantası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Alan Şefi Aynur Tulum yaptığı açıklamada, "Bizler Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları öğretmenleri olarak, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'Marka Faydalı Model ve Tasarım Yarışması' düzenleneceğini duyunca bu yarışmaya katılmaya karar verdik. Öncelikle araştırma yapmaya başladık. Çocukluğumuzdan bu yana yöremizin kızlarının işlediği kaneviçe modellerini inceledik. Annelerimizin çeyizlerini araştırdık ve özellikle bizi etkileyen 'yedi dağın çiçeği' modelini keşfettik. Yedi dağın çiçeği, bize Türkiye'nin 7 bölgesini ve İstanbul'un 7 tepesini hatırlattı. Öğretmenlerimizle birlikte bu modeli tasarıma dönüştürmeye karar verdik. El sanatları öğretmenlerimizden Tuğba Ceylan Ocak, öğrencileriyle birlikte bu modeli tasarladı ve işlemeye başladı. İki ay gibi kısa bir sürede bu model işlendi" dedi.

Tulum, "Bu modelin işlenmesindeki amacımız, yöremizdeki el sanatlarını yurt içi satışı ve yurt dışı ihracatına yönelik olarak güçlendirmekti. Okulumuz döner sermaye ile çalışıyor. Elde ettiğimiz tüm gelirleri döner sermayeye aktarıyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduğunda bu çantayı baştan sona tasarlayıp dokuyabilecek kıvama geliyorlar. Böylece mezun olduktan sonra da bu tür çalışmalarda yer alabiliyorlar. Ayrıca, çantamız Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından marka faydalı model ve tasarım tescilini aldı" şeklinde konuştu. - SAMSUN