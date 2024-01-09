 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında çiftçilere 21 milyon liralık destek sağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında çiftçilere 21 milyon liralık destek sağladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımın gelişmesi ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla çiftçilere destek vermeye devam ediyor. 2023 yılında 227 bin dekar alanda 40 bin çiftçiye toplamda 21 milyon liralık destek sağlandı. Bu destek kapsamında çiftçilere tıbbi bitki fidesi, aronya fidanı, çilek fidesi, kivi fidanı, kuşburnu fidanı, maviyemiş fidanı, kaz palazı, gübre, bitki koruma ilacı, tarım alet ve makine, sera ve soğuk oda desteği sağlandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarımsal üretimin önemine vurgu yaparak, çiftçilerin desteklenmesi ve tarımsal potansiyelinin artırılması hedeflerine odaklandıklarını belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında çiftçilere 21 milyon liralık destek sağladı
09.01.2024 - 14:44,
Abone Ol

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında çiftçilere toplamda 21 milyon liralık destek verdi.

Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımın gelişmesi ve tarımsal üretimin artırılması için yaptığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeler ile çiftçiler talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak destekleniyor. Bu kapsamda 2023 yılında 227 bin dekar alanda 40 bin çiftçiye toplamda 21 milyon liralık destek verildi. Üreticilere, 1 milyon 140 bin tıbbi bitki fidesi, 15 bin aronya fidanı, 472 bin çilek fidesi, 15 bin kivi fidanı, 8 bin kuşburnu fidanı, 3 bin maviyemiş fidanı, bin 500 kaz palazı, 28 ton gübre, 2 bin litre bitki koruma ilacı desteği, 36 adet tarım alet ve makine desteği, 7 adet sera desteği, 1 adet soğuk oda desteği sağlandı.

21 milyon liralık destek

'Tarımın geleceği, Samsun'un önceliği' vizyonu doğrultusunda kentte bu alanda önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kentimizin dört bir yanında tarımsal üretimi artırmak bizim için çok önemli. Tarımsal üretimin il genelinde yaygınlaştırılması, çiftçilerimiz güçlendirilmesi ve yeni çiftçi sayısının artırılması için birçok projeyi hayata geçirdik. Sadece 2023 yılında 40 bin çiftçimize toplamda 21 milyon liralık destek verdik. Samsun'un mevcut tarımsal potansiyelinin daha da ileri seviyeye çıkması, çiftçilerimizin desteklerle güçlendirilmesi en önemli hedeflerimizden birisi. Tarımsal üretimin stratejik bir öneme sahip olduğu günümüzde bu alanda atılan her adımı verilen her desteği büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Bu bilinçle hareket edip şehrimizin her bir karışı değerli olan toprağını en güzel şekilde işleyerek Samsun'un tarımını dünyada öncü hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında çiftçilere 21 milyon liralık destek sağladı - Son Dakika


14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27
Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10
Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44
İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt

Son Dakika
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10 Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56 Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44 İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
13:03 Hindistan'da COVID-19 Vakaları Artıyor: JN.1 Varyantı Hızla Yayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 15:04:00. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında çiftçilere 21 milyon liralık destek sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement