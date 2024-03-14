Samsun Büyükşehir Belediyesi Belediye Ticaret Merkezi Projesi\'nde İnşaatın Yüzde 45\'i Tamamlandı

Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Belediye Ticaret Merkezi Projesi'nin inşaatında yüzde 45 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.

Samsun'da ticaretin en hareketli olduğu lokasyonların başında gelen Saathane Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen dönüşüm projesi hızla devam ediyor. Saathane Meydanı Projesi'ne hizmet binasını da dahil eden Büyükşehir Belediyesi, 5 katlı binanın yıkımın ardından tarihi dokuyla uyumlu Belediye Ticaret Merkezi Projesi'nin startını verdi. Projenin inşaatında yüzde 45 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Tarihi ve turistik bir çarşı olacak 'Belediye Ticaret Merkezi Projesi'nde iki katlı 19 mağaza, 5 restoran ve 139 araçlık otopark yer alacak.

Proje inşaatındaki son durum ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Nurettin Özbey, "Belediye Ticaret Merkezi Projesi'nin hazırlık sürecinde alanın tarihi dokusunun korunması ön planda tutuldu. Arşivler taranarak mevcut alanda bulunan tarihi çarşının bir asır önce çekilmiş fotoğraflarını bulduk. Fotoğraflar ışığında tarihi dokuya uygun bir proje hazırlandı. Önce mevcut binamızı tahliye edip yıktık ardından da Belediye Ticaret Merkezi'nin inşaatına hızla başladık. Buraya da yine tarihi dokusuna uygun olacak şekilde 3 bloktan oluşan çarşı yapıyoruz. Bu bölgenin en büyük problemlerinden biri olan otopark probleminin de farkında olarak alt bölüme 139 araçlık otopark yapıyoruz" dedi.

Özbey, 2024 yılı Eylül ayında inşaatının bitirilmesinin hedeflendiğini söyleyerek, "Samsun'a yakışır, çok hoş, çok nezih, Samsun'un tarihi dokusuyla uyumlu bir projeyi hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşaatta bodrum katlar ve otopark bölümü bitti, üst katlardaki çalışmalar devam ediyor. Burada yerin altında çalışmak zordu deniz seviyesi nedeniyle. O yüzden işin büyük kısmını tamamladık diyebiliriz. Yüzde 45 fiziki gerçekleşmeye ulaştık" diye konuştu. - SAMSUN